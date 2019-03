EA Sports celebra il decimo anniversario di FUT: tante le novità e le iniziative per l'evento, tra SCR speciali e pacchetti in regalo!

di Massimiliano Rincione - 22/03/2019 20:55 | aggiornato 22/03/2019 21:00

Buon compleanno FUT! La piattaforma calcistica targata EA Sports compie 10 anni, e li festeggia dedicando altrettanti giorni all'evento su FIFA 19. Come l'anno scorso, dunque, sarà possibile godersi SBC dedicate, pacchetti in regalo e, soprattutto, una squadra per l'occasione. In FIFA 18, se ben ricorderete, EA dedicò delle carte speciali a diversi giocatori protagonisti di un cambio di ruolo che ne ha in qualche modo influenzato il percorso di crescita, offrendo delle versioni che riportavano gli stessi alle proprie posizioni di inizio carriera.

FUT Birthday celebrations start now! The Birthday Squad with position changes in packs, 3 players in Objectives today with another 3 to come next Friday plus Gerrard, Werner and Villa in SBCs. #10YearsOfFUT #FIFA19 #FUTBirthday pic.twitter.com/vWt9qfHJJW — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 22, 2019

Certo, a dispetto dell'anno scorso ci sono delle posizioni destinate a far discutere: prime tra tutte Momo Salah terzino sinistro - lì cominciò a giocare da giovane -, Virgil Van Dijk attaccante e Marcelo esterno destro di centrocampo. Proprio i due uomini del Liverpool già si candidano a must veri e propri per i dominatori della Weekend League, che già si fregano le mani nella speranza di aggiungere tra le proprie rose alcuni di questi top player in FIFA 19. Da non sottovalutare neanche Koulibaly e Meunier in mediana, Witsel, Theo Hernandez, Jordan Lukaku e Walker centrali di difesa e Martial centravanti come ai bei tempi andati in quel di Monaco.

L'evento, che durerà 10 giorni, offrirà anche delle Sfide Creazioni Rosa e degli obiettivi settimanali, attraverso i quali anche gli utenti meno fortunati su FIFA 19 potranno ottenere Ibrahimovic centrale, Naldo mediano e Gervinho esterno offensivo sinistro.

Getty Images FIFA 19: Momo Salah e Virgil Van Dijk, nella foto, sono due dei protagonisti più importanti della squadra FUT Birthday.

FIFA 19: come ottenere le carte FUT Birthday

Le carte FUT Birthday, come ogni tipo di giocatore in versione speciale, saranno disponibili nei pacchetti del marketplace ed in quelli vinti attraverso le competizioni di gioco Ultimate Team e le SBC: starà a voi e alla vostra fortuna, dunque, trovarne almeno uno. Per chi avesse molti crediti da spendere, ovviamente, ci sarà modo di acquistare i giocatori direttamente sul mercato, mentre per quel che riguarda le carte FUT Birthday fuori dalla rosa - vedi Ibra e altri - bisognerà completare gli obiettivi settimanali, oppure delle Sfide Creazioni Rosa specifiche per l'occasione.