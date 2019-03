Il difensore francese avrebbe già rivelato ai suoi compagni l'intenzione di lasciare i Blancos: c'è la grana clausola rescissoria.

di Daniele Minuti - 22/03/2019 15:50 | aggiornato 22/03/2019 15:54

L'estate di calciomercato che sta per aprirsi si prospetta quella della rivoluzione per il Real Madrid che dopo la fallimentare stagione in cui sulla panchina dei Blancos si sono seduti Lopetegui prima e Solari dopo, vorrà mettere in piedi una campagna acquisti sontuosa per regalare a Zidane una grande squadra.

Non tutti i cambiamenti previsti nella rosa dei Campioni d'Europa in carica però potrebbero essere positivi visto che il ciclo della formazione che ha vinto le ultime 3 edizioni della Champions League sembra essersi definitivamente chiuso e ci potrebbero essere addii importanti.

Se quello di Bale pare ormai una certezza, in questi giorni si sta facendo largo un'ipotesi che avrebbe del clamoroso: durante la prossima sessione di calciomercato estiva, Raphael Varane potrebbe lasciare il Real Madrid dopo anni di successi.

Calciomercato, Varane ha deciso di lasciare il Real Madrid

L'indiscrezione di calciomercato è stata lanciata in settimana dall'Equipe, che ha rivelato la decisione del difensore della Nazionale francese di cambiare aria dopo l'esperienza al Real Madrid in cui ha vinto ogni trofeo possibile.

Stando a quanto riportato da Marca, questa notizia è stata confermata dagli stessi compagni di Varane a cui lo stesso giocatore avrebbe detto di sentirsi già un ex giocatore delle Merengues. La decisione sarebbe ormai presa nonostante il ritorno in panchina di Zinedine Zidane: l'allenatore francese ha sempre puntato sul connazionale rendendolo il partner fisso di Sergio Ramos al centro della difesa, eppure la sua presenza non basterà per far cambiare idea al giocatore.

Su di lui c'è l'interesse di alcuni dei più forti club europei, in particolare Juventus e Manchester City, ma c'è la grana legata alla clausola rescissoria presente nel suo contratto. Attualmente la cifra per liberarlo è fissata a 500 milioni di euro, motivo per cui ci sarà bisogno di una presa di posizione di Varane stesso se vorrà essere ceduto. Ma questa decisione sembra ormai essere già presa.