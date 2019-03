Il direttore sportivo del Torino è stato individuato come sostituto di Monchi: la sua nomina ricandida Antonio Conte per la panchina. Come erede di Dzeko si pensa a Belotti.

di Andrea Bracco

Solo una settimana fa Urbano Cairo, intervistato da RMC Radio, aveva dichiarato che difficilmente in estate da Torino si sarebbe mosso qualcuno. I Gìgranata stanno inseguendo la qualificazione in Europa League e, nonostante l'ultimo stop casalingo col Bologna, sono in perfetta tabella di marcia. Per questo il presidente non vuole assolutamente destabilizzare un ambiente già abbastanza particolare di suo, un contesto che si deprime facilmente per ogni sconfitta o sussurro di calciomercato riguardante i propri idoli.

Le voci che si rincorrono negli ultimi giorni paiono però contraddire Cairo in tutto e per tutto. Gianluca Petrachi e Andrea Belotti sono i due top player di un Torino che, negli ultimi anni, è tornato finalmente a stabilizzarsi nella prima metà della classifica in Serie A. Se l'attaccante ha contribuito attivamente segnando a ripetizione, il direttore sportivo oggi è considerato uno dei migliori nella sua categoria. Nelle ultime sessioni di mercato non si contano più le plusvalenze che Petrachi ha permesso di fare alla società, andando a rivendere parecchi giocatori da lui stesso scovati nelle serie inferiori (ad esempio Danilo D'Ambrosio e Kamil Glik) oppure all'estero.

È inevitabile quindi che le sue mosse non siano passate inosservate: la Roma starebbe pensando a lui per affidargli la gestione dell'area tecnica. Nella Capitale l'attuale ds granata andrebbe a prendere il posto di Monchi, dimessosi pochi giorni fa per tornare a Siviglia. Un compito che per Petrachi potrebbe significare vantaggi e svantaggi: se da una parte gli si prospetterebbe davanti un avanzamento importante di carriera, dall'altra troverebbe una piazza ancora più esigente di quella frequentata negli ultimi nove anni e mezzo.

Già, perché Petrachi è approdato sulla sponda granata del Po nel gennaio del 2011, chiamato a imbastire una vera e propria rivoluzione all'interno di quella che era una rosa retrocessa da pochi mesi, piena di scontenti e di gente sulla quale si aggiravano addirittura le ombre di un nuovo filone di calcioscommesse. In quella sessione di calciomercato il ds consegnò a mister Colantuono una squadra completamente rinnovata, capace di spingersi fino alla finale playoff poi persa contro il Brescia.

Da quel giorno di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, ma Cairo non ha mai voluto rinunciare a quello che oggi, di fatto, considera un vero e proprio braccio destro. Per questo, quando le voci su un presunto interessamento della Roma hanno cominciato a girare, il presidente del Torino ha subito spento ogni speculazione, chiarendo che a breve proporrà a Petrachi il rinnovo di un contratto attualmente in scadenza nel 2020.

A questo punto andranno capite le intenzioni del dirigente leccese, che in questi giorni è a Londra per un corso di aggiornamento: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'operazione legata al suo trasferimento sarebbe vincolata al tentativo di convincere Antonio Conte ad accettare la panchina giallorossa. Il tecnico come regalo di benvenuto riceverebbe Andrea Belotti, uno dei colpi di calciomercato più importante in assoluto di Petrachi: arrivato al Torino nell'estate del 2015, il Gallo ha messo insieme oltre 50 gol sfiorando attualmente le 160 presenze con il club piemontese.

Oggi il centravanti ha un contratto fino al 2021 e percepisce un ingaggio da 1,8 milioni di euro, con la Roma disposta a spingersi fino a 3 milioni, vincolandolo fino al 2023. Belotti, già pallino di Monchi, ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro valida solo per l'estero, ma in Italia può essere ceduto a meno della metà. Soprattutto se dall'altra parte c'è una società amica come la Roma, con la quale Cairo tratta sempre volentieri visti i tanti affari perfezionati negli ultimi anni. Il numero 9 del Torino è visto come l'erede ideale di Edin Dzeko, al quale non verrà rinnovato il contratto. Dal cigno di Sarajevo al Gallo di Calcinate, il futuro della Roma si tinge di granata.