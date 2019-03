In Spagna sono sicuri, l'attaccante è l'obiettivo numero uno di Perez per aprire un nuovo ciclo targato Zidane. E il PSG dovrà vendere in estate per via del FPF.

di Francesco Maria Bizzarri - 22/03/2019 09:32 | aggiornato 22/03/2019 09:37

Il Real Madrid riparte da Zinedine Zidane e da un grande colpo di calciomercato. L’obiettivo è uno solo: Kylian Mbappè. Il talento francese del Paris Saint-Germain è il sogno dei blancos. Che pare abbiano mollato l’altro fenomeno dei parigini, Neymar, per concentrarsi solo sull’ex Monaco.

In Spagna sono sicuri: Florentino Perez è pronto a fare follie per lui. E anche i tifosi, che tramite due sondaggi promossi dai quotidiani As e Marca, mettono il classe ’98 in cima ai sogni. Staccati tutti i potenziali rivali nel ruolo di bomber, tra cui Kane.

Mbappé a quale prezzo? C’è chi parla di una cifra pazzesca di 350 milioni di euro. Una somma pronta a cambiare (di nuovo) le regole del calciomercato. Lo stesso Kylian, nel 2017, fu pagato dal PSG circa 180 milioni. E il club francese, in estate, dovrà vendere qualcuno per rientrare nei limiti del Fair Play Finanziario. Un affare possibile?

Calciomercato, il Real Madrid vuole Mbappé: è il sogno di Zidane

Calciomercato, il Real Madrid e il sogno Mbappé

In Spagna sono certi che stavolta basti sommare due prove per fare un indizio. Mbappé multato dal PSG per un ritardo agli allenamenti. Tradotto: il rapporto si è incrinato. E il giocatore stesso pare sia molto triste e deluso per l’eliminazione agli ottavi di Champions League. Ecco l’incipit del sogno di calciomercato del Real Madrid, con il francese pronto a salutare la Tour Eiffel e approdare nella capitale spagnola.

Ma c’è altro: il club degli sceicchi è sempre sotto osservazione della UEFA. In estate, per aggiustare i conti, servirà fare cassa per circa 150 milioni di euro. Ecco che una cessione illustre può aiutare in questo senso. E poi Zidane a Madrid aspetta un grande colpo. È tornato sulla panchina del Bernabeu dopo appena 9 mesi di riposo. Ha detto sì perché da Florentino ha ricevuto promesse di ricreare una nuova grande squadra, di aprire un altro ciclo vincente. Che potrebbe portare il nome di Mbappé, molto apprezzato dall’allenatore.

Calciomercato, Mbappé è il sogno di Zidane e di Florentino Perez

Quel passaggio mancato

E pensare che nell’estate del 2017, prima del trasferimento a Parigi, Mbappé era stato ad un passo proprio dal vestire la camiseta blanca. C’era la possibilità della cessione di Bale al Manchester United, con Mourinho pronto ad accogliere il gallese in Inghilterra. Il PSG giocò a rialzo, il Real senza la cessione dell’esterno non si spinse oltre la cifra monstre di 180 milioni.

Anche perché in Spagna, un affare del genere, sarebbe stato tassato di altri 34 milioni. Così Florentino Perez ha alzato le mani, fine dei giochi. Adesso, due anni dopo, sembra essersi ripresentata la stessa situazione. Bale può andare via e l’obiettivo per l’attacco resta sempre Mbappé. Che nel frattempo è diventato sempre più forte. E ancora più costoso.