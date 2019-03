La società rossonera studia i movimenti per l'anno nuovo: stuzzicano le piste Milinkovic-Savic e Veretout, Kessie e Cutrone vicino all'addio.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 22/03/2019 10:52 | aggiornato 22/03/2019 11:57

Concentrarsi sul presente con uno sguardo verso il futuro. È questo il diktat in casa Milan dettato dalla società a un collettivo che, negli ultimi mesi, ha dato dimostrazione di poter competere in pieno per la qualificazione in Champions League. Tornare a giocare la massima competizione internazionale per club sarà fondamentale sotto tutti i punti di vista per programmare quella che sarà la prossima stagione. Non fa eccezione la parte riguardante il calciomercato, con i rossoneri che a gennaio hanno tracciato una linea ben precisa riguardo al target ricercato.

Serviranno principalmente profili under 25, con esperienza ma anche con ampi margini di crescita. Solo così il Milan potrà definitivamente rinascere: lo ha dimostrato lo scorso mese di gennaio, quando per dare man forte a Gattuso a Milanello sono arrivati il bomber polacco Piatek e Lucas Paquetà, due innesti di primissima qualità oggi insostituibili nello scacchiere tattico del tecnico.

Proprio per questo, in vista della prossima estate, il Milan è pronto a mettere a segno un colpo da novanta: i rossoneri seguono da diverso tempo Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che quest'anno non se la sta passando benissimo. Proprio per questo, paradossalmente, i tempi per tentare l'affondo sembrerebbero essere finalmente maturi. Il cartellino del serbo oggi ha perso un po' di valore, calando dai 120 milioni richiesti da Lotito l'estate scorsa agli 80 circa di oggi. Una vera e propria occasione, considerando anche il fatto che per il calciatore l'avventura laziale parrebbe arrivata ai titoli di coda.

Il centrocampista del Fiorentina, Jordan Veretout: il francese è uno dei nomi nuovi per il calciomercato del Milan

Calciomercato Milan, da Milinkovic-Savic a Chiesa: i big nel mirino

I rossoneri avrebbero già studiato una strategia per portarlo a Milano senza indispettire la UEFA, sempre molto attenta ai conti della società: la Lazio incasserebbe subito 40 milioni di euro più il cartellino di qualche giocatore (si parla di Giacomo Bonaventura e Fabio Borini), per poi ricevere il rimanente l'anno prossimo in modo che il Milan possa iscrivere l'operazione in due bilanci differenti. Inutile dire come Milinkovic-Savic innalzerebbe il livello della mediana di Gattuso, aggiungendo ulteriore qualità e quantità.

La stessa che potrebbe portare Renato Sanches, ex baby prodigio del calcio portoghese che oggi sta trovando diverse difficoltà al Bayern Monaco. Il talento lusitano era stato pagato 35 milioni di euro ma, di fatto, non ha mai trovato spazio per imporsi. Proprio per questo motivo l'ex Benfica starebbe cercando nuovi stimoli, come confermato anche in una recente intervista a Kicker: Jorge Mendes, il suo procuratore, sta studiando una soluzione che possa permettere al suo assistito di rimettersi in gioco. L'ipotesi italiana stuzzica e permetterebbe anche al plenipotenziario agente portoghese di offrire i servizi di un altro suo assistito di prestigio, di recente accostato proprio al Milan.

Si tratta di Radamel Falcao Garcia, centravanti del Monaco in uscita dal club monegasco: il colombiano è alla ricerca di una nuova sfida e, poche settimane fa, pare abbia chiacchierato con la Lazio per capire se ci fossero le condizioni per approdare eventualmente a Roma. Mendes però potrebbe decidere di indirizzarlo verso i rossoneri, ai quali sia lui che Sanches verrebbero offerti in prestito con diritto di riscatto, cercando di mediare con le rispettive società di appartenenza. Le altre suggestioni dall'estero, oltre ai "soliti" Allan Saint- Maximin ed Everton, si chiamano Richarlison e Denis Suarez: il primo è stato sondato e subito abbandonato dopo il "no" secco dell'Everton, il secondo è una vecchia fiamma che si ripropone dopo il fallimento all'Arsenal.

Quanti nomi dall'Italia: Chiesa il sogno, proposto De Paul

Il calciomercato interno potrebbe riservare la maggior parte delle novità future in casa Milan. Federico Chiesa è sempre l'obiettivo numero uno per la fascia ma la concorrenza sul talento viola è tanta e feroce. La Fiorentina giocherà sicuramente al rialzo per sfruttare un'asta alla quale i rossoneri non sono certi di poter partecipare. Con meno di 60 milioni di euro infatti Chiesa non è un affare fattibile, ma qualora dovessero inserirsi anche dall'estero, ecco che il prezzo potrebbe inevitabilmente lievitare ancora.

Sempre da Firenze arriva però l'idea Jordan Veretout: il francese classe 1993 è uno dei migliori interni di centrocampo della Serie A e Pantaleo Corvino, che un anno fa lo aveva acquistato dall'Aston Villa, lo valuta almeno 20 milioni di euro. L'ex Nantes rappresenterebbe un ottimo investimento e porterebbe ulteriore qualità in un reparto che già può contare sull'innesto di Paquetà. Inoltre, Veretout ha qualità balistiche sopra la media ed è molto pericoloso sui calci da fermo. Lo stesso si può dire di Rodrigo De Paul, per il quale si sta scatenando una sorta di derby di calciomercato con l'Inter. L'Udinese lo farà partire a fine stagione, nonostante il recente rinnovo fino al 2023, per una cifra di circa 35 milioni di euro. Il Milan ne pagherebbe solo una parte, circa 25, aggiungendo qualche contropartita tecnica.

De Paul è il nome più gettonato per la zona offensiva alla pari Simone Verdi, new entry della ultime ore: il talento ex Empoli e Torino non sta trovando spazio a Napoli e i rossoneri sarebbero pronti a riabbracciarlo. Verdi ha già vestito la maglia del Milan a livello giovanile e poi in altre due parentesi, non passate certo alla storia. Oggi però è un calciatore maturo, che il Napoli valuta 20 milioni di euro circa. Per ora sono solo voci, ma il profilo potrebbe seriamente fare al caso di Gattuso.

Il centrocampo vedrà comunque almeno due altri innesti: Stefano Sensi e Sandro Tonali sono nomi che si rincorrono da tempo in orbita Milan, già cercati a gennaio da Leonardo per allungare le rotazioni a disposizione del tecnico. Se sul primo la società sembra essere abbastanza avanti, il millennial del Brescia piace anche a Juventus, Inter e Roma, tutte molto agguerrite nel contenderselo. In due farebbero oltre 30 milioni di euro, con la differenza che il loro impatto a certi livelli sarebbe tutto da verificare.

Alfred Duncan, Amadou Diawara e Daniele Baselli sono da considerare come gli outsider della situazione: piacciono perché hanno le caratteristiche adatte per sposarsi con i dettami del nuovo Milan, ma non vengono considerate priorità. Per Baselli il Torino spara altissimo e chiede almeno 15 milioni di euro: le due parti si sono già sentite in passato ma per ora non c'è ancora nulla di concreto. Per la fascia sinistra potrebbe arrivare uno tra Cristiano Biraghi (prima scelta) e Mohamed Fares, francese di origine algerina che sta facendo molto bene alla Spal. Infine, va segnalato un asse diretto con la Dinamo Zagabria per tre giovani talenti: Dani Olmo, Nikola Moro e Amer Gojak.

Quattro nomi in uscita: addio Cutrone?

Situazione uscite. Franck Kessie potrebbe lasciare l'Italia: a riportarlo sono alcuni tabloid inglesi che in questi giorni accostano con insistenza il nome del centrocampista ivoriano all'Arsenal. Il Milan lo riscatterà dall'Atalanta per 22 milioni di euro più 2 di bonus, poi valuterà il da farsi. Per acquistarlo ci vorranno almeno 40 milioni di euro, una cifra che starebbe solleticando anche alcuni non meglio precisati club cinesi.

Per Suso tutto dipenderà invece dal rinnovo di contratto: la volontà di Leonardo è quella di risolvere la questione al più presto, più che altro per eliminare quella fastidiosa clausola rescissoria da 40 milioni di euro che rende lo spagnolo molto appetibile per tutti. Una volta esteso il vincolo, i dirigenti prenderanno in esame le eventuali offerte.

Lo stesso di scorso vale per Hakan Calhanoglu, già vicino a salutare i rossoneri a gennaio, quando solo l'intervento di Gattuso impedì il suo approdo al Lipsia. E Cutrone? Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interesse del Torino, ma di recente il suo nome è finito nel taccuino del Borussia Dortmund: considerato il fatto che il classe 1998 al momento non è altro che la riserva di Piatek, se l'offerta da 30 milioni fosse confermata la carriera del centravanti potrebbe proseguire in Germania.