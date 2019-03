Il difensore destinato a prolungare la sua avventura in bianconero: l'annuncio del rinnovo arriverà subito dopo la sosta. Accordo da 3 milioni a stagione.

di Luca Guerra - 22/03/2019 14:58 | aggiornato 22/03/2019 15:02

Daniele Rugani e la Juventus, ancora insieme. Il difensore tornato in bianconero nel 2015 è a un passo dal prolungamento del contratto. A riferirlo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola: l'accordo oggi in scadenza a giugno 2021 sarà prorogato fino al 2023 e al calciatore classe 1994 sarà garantita una cifra vicina ai 3 milioni di euro a stagione. Uno dei primi acquisti del prossimo mercato della Juventus, dopo l'ufficializzazione di Aaron Ramsey a parametro zero dall'Arsenal, sarà fatto in casa.

In rampa di lancio all'alba di ogni stagione, Rugani non è ancora riuscito ad acquisire i galloni di titolare negli schemi di Massimiliano Allegri, che lo ritiene però un'alternativa estremamente utile al duo titolare Bonucci-Chiellini. Una posizione rinforzata dopo l'addio di Mehdi Benatia nello scorso gennaio, che ha visto il centrale ex Empoli promosso nelle gerarchie, davanti a Barzagli e Caceres.

In stagione, le presenze da titolare raccolte sin qui da Rugani sono 13: 11 in Serie A, una in Coppa Italia e una in Champions League. Un bottino al quale sommare un ingresso a partita in corso in Champions, per 1171 minuti giocati e conditi da due reti in campionato. Nella settimana di pausa del campionato, il nome del difensore originario di Sesto di Moriano è tornato in voga nei piani del calciomercato Juventus.

Non c’è ancora un annuncio ma tutti gli elementi fanno pensare che il rinnovo del contratto di Rugani possa arrivare presto. La Juventus non ha mai nascosto di puntare molto sul calciatore, fino al punto di rifiutare nell'estate 2018 un'offerta di quasi 50 milioni di euro arrivata per lui dal Chelsea di Maurizio Sarri.

Lo svecchiamento del reparto difensivo sarà uno degli obiettivi principali del calciomercato juventino 2019/2020 e Rugani sarà al centro dei piani di Fabio Paratici. Il nuovo contratto di Rugani scadrà nel 2023 e lo stipendio del calciatore toscano salirà da 1,7 milioni a stagione a 3 milioni più bonus. Il momento giusto per l'annuncio? I giorni successivi alla pausa del campionato per gli impegni delle nazionali: è allora che il rapporto tra le parti diventerà ancora più solido.