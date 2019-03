Potenza, grinta e fiuto del gol: chi è Sebastien Haller, il centravanti dell'Eintracht messo nel mirino dai bianconeri per la prossima stagione.

di Andrea Bracco - 22/03/2019 08:42 | aggiornato 22/03/2019 08:58

Tecnico, potente e con un senso del gol fuori dal comune. Sebastien Haller è il nuovo obiettivo di calciomercato per l'attacco della Juventus: la società bianconera avrebbe inserito il suo nome nella lunga lista di osservati speciali in vista della prossima sessione estiva, strabiliata dalle prestazioni che questo gigante francese è riuscito a sfoderare nelle ultime due stagioni giocate in Bundesliga.

Se il nome di Haller vi dice qualcosa significa che avete seguito con attenzione l'Europa League di quest'anno: il centravanti gioca infatti nell'Eintracht di Francoforte e di recente lo abbiamo visto prima castigare più volte la Lazio e poi, negli ottavi di finale, festeggiare il passaggio del turno ai danni dell'Inter. I tedeschi giocano un calcio propositivo, basato soprattutto sulle fiammate dei propri elementi offensivi: proprio per questo Haller si è trasformato in un finalizzatore letale, un profilo che in Italia - per caratteristiche fisiche e non - potrebbe fare comodo a quasi tutti i club.

Il francese due anni fa era già stato molto vicino alla Lazio: ai tempi giocava nell'Utrecht e le sue reti avevano fatto il giro d'Europa, così Ighli Tare pensò a lui prima di concludere l'affare avrebbe portato nella Capitale Ciro Immobile. Le due società non trovarono però l'accordo economico sul valore del cartellino, considerato da Lotito troppo elevato anche in base al fatto che Haller fino a quel momento non si era spinto oltre l'Eredivisie. Così il colpaccio di calciomercato lo fece l'Eintracht, prelevandolo per soli 7 milioni di euro.

Sebastien Haller, centravanti francese dell'Eintracht: è la nuova idea di mercato della Juventus

Calciomercato Juventus: Haller, l'attaccante tuttofare

Oggi i tedeschi lo valutano circa sei volte tanto e, per portarlo via, occorreranno almeno 40 milioni di euro. Sono queste le cifre sulle quali la Juventus dovrà ragionare se vorrà portarsi a casa uno dei centravanti più sottovalutati e impattanti di Europa. La storia di Haller comincia a Ris Orangis, un sobborgo situato nel sud di Parigi ad alta presenza di immigrati africani. La mamma - di origine ivoriana - nei primi anni '90 si sposa con un uomo del posto, dando alla luce quello che oggi è considerato un vero e proprio pezzo pregiato di calciomercato.

A 9 anni Haller entra a far parte del piccolo Vigneux, poi si trasferisce al Bretigny e dopo due stagioni alla porta di casa bussa l'Auxerre, quello che a tutt'oggi viene considerato il miglior settore giovanile del paese. L'offerta è irrinunciabile: nel nord della Francia il ragazzo può studiare e formarsi culturalmente, ma ciò che non passa inosservato è il suo feeling con il gol, sviluppato a tal punto da permettergli di essere convocato per il Mondiale under 17 del 2011. Pochi mesi dopo Haller firma il suo primo contratto da professionista, esordendo in prima squadra. Di lì a poco però sarà costretto a lasciare la sua comfort zone: l'Auxerre ha problemi economici decisamente seri, così a malincuore è costretto a farlo partire in direzione Utrecht.

A 21 anni il centravanti classe 1994 sbarca in Olanda, dove in due stagioni mette insieme 51 gol in 98 presenze. Una media impressionante che gli vale l'inevitabile chiamata dalla Bundesliga, un vero e proprio upgrade per chi da ragazzino ammirava i colori e il tifo del Borussia Dortmund. La fermata però è quella di Francoforte, dove trova due tecnici capaci di valorizzarlo al massimo: con Niko Kovac Haller si sgrezza tatticamente, impara a correre meno e meglio. Poi, sotto la gestione di Adi Hutter, diventa il referente principale del reparto offensivo, attorno al quale l'austriaco imbastisce un sistema molto efficace dal punto di vista realizzativo.

In Germania lo definiscono come un attaccante rapido, grintoso, bravo a giocare in profondità e con un gran fiuto del gol. La coppia composta con Luka Jovic è una delle più prolifiche del campionato, ma è in Europa che i due hanno veramente fatto la differenza. Se oggi i tedeschi hanno la possibilità di giocarsi l'accesso a una semifinale continentale, molti meriti sono da ascrivere loro. Il serbo, di proprietà del Benfica, il prossimo anno lascerà i bianconeri per andare al Barcellona. Haller invece potrebbe solo cambiare paese, ma mantenere gli stessi colori sulla maglia. La Juventus lo osserva e si prepara a sfidare le big di Premier League, un campionato nel quale il francese ha sempre sognato di giocare.