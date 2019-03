L'agente dello slovacco dell'Inter, Mithat Halis, ha svelato l'interesse dei due club spagnoli per il suo assistito: il prezzo è di 100 milioni.

di Alberto Casella - 22/03/2019 11:02 | aggiornato 22/03/2019 11:07

Bisogna dare atto a Piero Ausilio e ai suoi collaboratori che negli ultimi anni si sono occupati delle manovre di calciomercato dell'Inter, di essere riusciti a mettere a segno buoni, e a volte anche ottimi acquisti, a prezzi pure più che accettabili, quando non a parametro zero.

Samir Handanovic, arrivato sette anni fa dall'Udinese per 15 milioni, è forse il caso più eclatante di esame costi-benefici nettamente superato con lode, ma anche Icardi, al netto degli ultimi sviluppi, De Vrij, Brozovic - soprattutto considerando quanto è stato pagato, per esempio, uno come Joao Mario - lo stesso Perisic e pure Asamoah e D'Ambrosio, costato poco più di 3 milioni.

Ma la palma per il migliore acquisto del calciomercato dell'Inter degli ultimi anni va forse a Milan Skriniar, arrivato due estati fa per una trentina di milioni dalla Sampdoria e rivelatosi ben presto una diga insuperabile in difesa, oltre che giocatore dai piedi buoni e spesso arma letale anche in attacco.

Calciomercato Inter: Skriniar è una diga in difesa ma ha anche il vizio del gol

Calciomercato Inter: Real Madrid e Barcellona su Skriniar

In nerazzurro, il centralone slovacco ha già giocato oltre 70 partite, segnando anche quattro gol, tutti nella scorsa stagione, ma soprattutto dando sicurezza a un reparto arretrato che troppo spesso si era trovato a rimpiangere i grandi difensori del recente passato, gente come Samuel o Cordoba, per dire. Ma in più Milan - il suo unico difetto è nel nome, Spalletti dixit - che in Nazionale è spesso utilizzato a centrocampo, è pure dotato di ottima tecnica ed è in grado di uscire dall'area palla al piede senza eccessivi patemi.

La coppia dei centrali difensivi dell'Inter: Skriniar e De Vrij

Vale 100 milioni

Un difensore centrale come ce ne sono pochi in giro, insomma, ed è per questo che su Skriniar si sono posati da tempo gli occhi di tante big europee: uno come lui è merce rara e pazienza se il suo contratto con l'Inter scade nel 2022. In prima fila, pronte a sferrare l'attacco già nella prossima sessione di calciomercato ci sono le due grandi di Spagna, come ha rivelato ad As il suo agente Mithat Halis di Stars & Friends:

Lo vogliono sia il Real Madrid che il Barcellona. Skriniar rimane sempre molto professionale, ma se il Real lo vuole può prenderlo, ovviamente a certe condizioni: l'Inter lo ha pagato 28 milioni ma dopo pochi mesi ne ha rifiutati il doppio dal Manchester City e ora il suo valore è intorno ai 100 milioni.

C'è Skriniar: non si passa

Ma occhio ai cannibali

Ma Halis fa suonare anche un campanello d'allarme, perché quando si comincia a parlare di certe cifre, il gioco si fa duro e aumentano gli interessi, e pure gli interessati: