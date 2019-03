Juventus-Fiorentina è la partita con più presenti nella storia del calcio femminile nel nostro paese. Battuto il precedente record di Verona-Francoforte di 11 anni fa.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 22/03/2019 17:25 | aggiornato 22/03/2019 19:30

Il calcio femminile cresce, avanza, conosce la sua primavera. È notizia della settimana scorsa il record mondiale di afflusso per un match tra ragazze: Madrid, Spagna, Wanda Metropolitano dove si giocherà la finale di Champions a maggio, Atletico Madrid-Barcellona valida per Liga Aberdola con 60.739 mila spettatori sugli spalti ad applaudire le gesta delle atlete. Partita poi finita 1-2 per le blaugrana.

L'Italia risponde e l'Allianz Stadium si riempie per Juventus-Fiorentina. Gara scudetto della Serie A femminile che avrà finalmente le luci della ribalta, complice anche l'assenza dei colleghi uomini. La partita è in programma domenica alle ore 15.00. Orario ideale per andare allo stadio.

Niente Serie A, niente calcio internazionale, la Nazionale impegnata la sera precedente. E allora per saziare la fame di calcio spazio alle donne. La Juventus ha deciso di non far pagare il titolo d'ingresso all'impianto e così per trovare un biglietto basta registrarsi sul sito di Ticketone e far proprio il tagliando. Mancano ancora 48 ore alla partita e la speranza è quella di fare sold out. Restano ancora 10.000 posti per arrivare all'obiettivo. Non pochi, vero, ma sicuramente la risposta di pubblico è stata più che positiva.

Calcio femminile: Juventus e Fiorentina sfida scudetto e con pubblico record

Calcio femminile, record italiano per una partita importante

Lo scopo del club bianconero del resto era quello di superare il precedente record italiano di spettatori per una partita di calcio femminile. Era il 2008 e 14 mila persone accorsero per assistere alla semifinale di Uefa Women's Cup tra Verona e Francoforte. La spinta del Bentegodi, però, non fu sufficiente alle padrone di casa, che videro sorridere le avversarie teutoniche.

La Juve quindi può già portare a casa un record. Ma poi c'è il campo e tra viola e bianconere è sfida che vale il primato in classifica. La Juventus è prima con 47 punti, la Fiorentina segue a un punto di distanza. Si affrontano il miglior attacco (quello toscano) con 62 gol fatti e la miglior difesa (quella piemontese) con solo sei reti incassate.

Sarà anche la gara tra due delle migliori attaccanti della Serie A: la viola Tatiana Bonetti, classe '91 e numero 10 della squadra, che ha già realizzato 11 gol in campionato, e la bianconera Eniola Aloku, stessi gol segnati ma quattro anni di più e la nove sulle spalle. Le premesse per una partita di alto livello, insomma, ci sono tutte. Pubblico in primis. Quello delle grandi occasioni. Con lo Stadium vestito a festa.