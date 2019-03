Le immagini delle nuove divise sono trapelate sul web e dividono la tifoseria dei Gunners, anche se la maglia in trasferta sembra avere conquistato il cuore di molti.

La stagione in corso ha visto l'Arsenal cominciare una vera e propria rivoluzione: salutato dopo oltre vent'anni Arsene Wenger, guida tecnica che nel bene e nel male ha fatto la storia del club, i Gunners hanno affidato l'inizio di una nuova era allo spagnolo Unai Emery, che ha riportato la squadra nei piani alti della Premier League e che fino alla fine tenterà di difendere il quarto posto - l'ultimo che garantisce la partecipazione alla prossima Champions League - dagli assalti di Manchester United e Chelsea.

Il ritorno nell'Europa che conta - l'Arsenal non prende parte alla Champions League dalla stagione 2016/2017, quando uscì agli ottavi di finale dopo un doppio 5-1 incassato dal Bayern Monaco - è soltanto il primo passo nelle intenzioni di una dirigenza che dal prossimo anno vuole riportare i Gunners a competere per la vittoria in Premier League e che per farlo non baderà a spese in sede di calciomercato anche grazie al ricco accordo firmato in ottobre con Adidas e che porterà nelle casse del club londinese 350 milioni di euro in 6 anni.

L'azienda tedesca, che dalla prossima estate andrà a sostituire Puma come sponsor tecnico di una delle squadre più amate d'Inghilterra, si è già messa al lavoro per creare le divise che verranno indossate dall'Arsenal nella nuova stagione, maglie le cui immagini sono infine trapelate su internet generando reazioni contrastanti nella tifoseria che normalmente popola l'Emirates Stadium.

48 anni, lo spagnolo Unai Emery è stato prescelto dall'Arsenal per sostituire un totem come Arsene Wenger.

Arsenal, le nuove maglie Adidas 2019/2020

Nella sua ultima stagione come sponsor tecnico, Puma ha rifornito l'Arsenal di tre diverse divise: la tradizionale maglia bianca e rossa in casa (ideata dal leggendario manager Herbert Chapman, che nel 1933 aggiunse le maniche bianche alle divise interamente rosse che in origine erano un omaggio al Nottingham Forest) una viola e blu scuro per le gare in trasferta e una terza color verde acqua, tutte adeguate ma non particolarmente popolari.

Adidas, secondo le immagini trapelate sul web, opererà invece una vera e propria rivoluzione: la maglia principale manterrà ovviamente i tradizionali colori rosso e bianco, con le maniche che saranno adornate dalle tre strisce distintive tipiche dell'azienda sportiva tedesca anch'esse di colore rosso e sottili righe bianche appena accennate sul petto. Una maglia che ha diviso la tifoseria tra chi apprezza l'innovazione e chi invece l'ha giudicata troppo fuori dagli schemi se non, semplicemente, "brutta".

Discorso ben diverso per la seconda: a distanza di tre stagioni l'Arsenal tornerà a vestire il giallo in trasferta con una maglia dal design azzardato ma efficace, con il colore predominante mescolato a sottili strisce blu orizzontali sovrastate da strisce anch'esse gialle che donano alla divisa un'aspetto affascinante e innovativo che ha conquistato molti tifosi, che si sono dichiarati pronti ad acquistare il completo non appena sarà disponibile nello store del club.

Belle o brutte che siano le divise, la storia insegna che è in seguito al buon esito o meno di una stagione che una maglia entra nella storia del club per i propri tifosi. Ecco dunque che Puma potrebbe lasciare l'Arsenal dopo cinque anni riaccompagnandolo, grazie a Emery e ai gol di Aubameyang, in Champions League e magari alla vittoria di quell'Europa League che sarebbe un successo storico: a discapito della loro grande tradizione i Gunners infatti hanno vinto appena due trofei in campo internazionale, la Coppa delle Fiere 1969/1970 e la Coppa delle Coppe 1993/1994.