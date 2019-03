Ansia Napoli: Fabian Ruiz avrebbe contratto l'influenza suina

Lo spagnolo è stato in ospedale per diversi giorni non potendo rispondere alla convocazione della Nazionale: avrebbe contratto il virus H1N1.

di Redazione Fox Sports - 22/03/2019 10:44 | aggiornato 22/03/2019 10:49

Pochi giorni fa Fabian Ruiz ha ricevuto la prima convocazione nella Nazionale spagnola della sua carriera ma il giocatore del Napoli non ha potuto rispondere alla chiamata di Luis Enrique per via di una febbre che lo ha costretto al ricovero ospedaliero. Secondo il Mattino però, la malattia che ha tenuto fermo l'ex centrocampista del Betis Siviglia non si tratterebbe di una banale influenza: il mediano del Napoli infatti avrebbe contratto il virus H1N1, meglio conosciuto col nome di "influenza suina". Questo sarebbe il motivo che ha portato al ricovero di Fabian Ruiz che rischiava di contagiare i suoi compagni nel Napoli, subito avvertiti dallo staff medico partenopeo. Al momento non c'è nessun allarme ma in presenza di sintomi simili, i calciatori di Ancelotti sono già in allerta. Intanto lo spagnolo sta meglio ed è fuori dall'ospedale, con la paura che sembra passata.