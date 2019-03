Il calendario delle gare e la classifica piloti e costruttori del Mondiale di Rally. Si parte il 24 gennaio a Montecarlo e si chiude il 17 novembre in Australia.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 21/03/2019 15:34 | aggiornato 21/03/2019 15:51

Al via la stagione del WRC 2019. Sono 14 gli appuntamenti in programma per il Mondiale di Rally: partenza il 24 gennaio col Rally di Montecarlo, sulle strade del Principato di Monaco, mentre l'ultimo appuntamento della stagione è il 17 novembre col Rally d'Australia. Rispetto al 2018, si aggiunge una corsa ai rally iridati in programma: si tratta del Rally del Cile, che si inserisce tra le gare di Argentina e Portogallo, dal 9 al 12 maggio 2019.

Per la stagione 2019, la maggior novità sulle livree delle case costruttrici è rappresentata dalla nuova Citroën C3: la casa francese sfoggia infatti una livrea inedita per i 100 anni del brand. La C3 WRC viene quindi decorata con un double chevron che si ispira all'originale design della vettura, rendendo omaggio al 1919, data in cui fu creata la Citroën. Sulla livrea torna Red Bull, sponsor che si affianca a Michelin e Total.

Getty Images La nuova livrea della Citroën C3 per festeggiare i 100 anni della marca.

WRC 2019, la classifica piloti: comanda Tanak

A partire da questa stagione, i piloti di punta del Mondiale WRC 2019 potranno scegliere il proprio numero di gara, ad eccezione del numero 1, destinato al campione in carica. Il numero dovrà essere mantenuto per tutta la durata della stagione.

Il campione in carica è Sébastien Ogier, che nella stagione scorsa ha trionfato 4 volte e si è aggiudicato il titolo mondiale con 219 punti. Lo inseguono il belga Thierry Neuville, arrivato secondo nella scorsa stagione con 18 punti di differenza, e il finlandese Ott Tänak, che ha chiuso in terza posizione. Ecco la classifica piloti del WRC 2019 aggiornata all'ultima gara.

Ott Tanak - 65 pti Sébastien Ogier - 61 pti Thierry Neuville - 55 pti Kris Meeke - 35 pti Elfyn Evans - 28 pti Esapekka Lappi - 20 pti Sébastien Loeb - 18 pti Jari-Matti Latvala - 14 pti Andreas Mikkelsen - 12 pti Benito Guerra - 8 pti Gus Greensmith, Marco Bulacia - 6 pti Pontus Tidemand, Yoann Bonato, Dani Sordo - 4 pti Ole Veiby, Stéphane Sarrazin - 2 pti Adrien Fourmaux, Janne Tuohino, Ricardo Trivino, Teemu Suninen - 1 pto

Classifica costruttori WRC 2019

La stagione 2019 vede partecipare al Mondiale di Rally le stesse quattro case costruttrici della stagione precedente. La M-Sport Ford WRT, scuderia britannica, è stata sul punto di lasciare il mondiale ma Malcom Wilson, titolare della squadra, è riuscito a garantire l'iscrizione alla stagione 2019 e rinnovare la collaborazione con Ford. Citroën Total WRT si è assicurata invece ancora una volta il campione in carica Sébastien Ogier, nonostante il mancato rinnovo con Abu Dhabi, società degli Emirati Arabi. La Toyota Gazoo Racing WRT conferma la sua partecipazione per difendere il titolo costruttori vinto lo scorso anno, titolo che mancava dal 1999. Infine la Hyundai Shell Mobis WRT, che ha confermato Mikkelsen e Neuville come prime guide ma che conta anche Sébastien Loeb alla guida della i20 Coupe WRC. Ma ecco la classifica costruttori WRC 2019 aggiornata all'ultima gara:

Toyota Gazoo Racing WRT - 86 pti Hyundai Shell Mobis WRT - 78 pit Citroën Total WRT - 77 pti M-Sport Ford WRT - 45 pti

Getty Images WRC 2019 - Sébastien Ogier e Julien Ingrassia festeggiano la vittoria del Rally del Messico.

Calendario e risultati del Mondiale WRC 2019

Come già affermato, la novità più importante del calendario WRC 2019 è rappresentata dall'inserimento del Rally del Cile, che porta il numero di appuntamenti a 14. Questa la decisione della FIA, che vede il Cile ospitare per la prima volta un Mondiale di Rally.

Il Rally d'Italia è in programma, invece, in Sardegna dal 13 al 16 giugno. Vi sono però delle novità fondamentali nel regolamento. La prima vede lo scorporamento della serie cadetta WRC-2 in due campionati separati: il WRC-2 Pro è rivolto alle scuderie che vorranno registrarsi, e prevede il titolo piloti, copiloti e costruttori WRC-2 Pro; il campionato WRC-2 invece è rivolto principalmente agli equipaggi privati, e non prevede l'assegnazione del titolo costruttori. Ma adesso ecco di seguito il calendario WRC 2019:

Rally di Montecarlo, 24-27 gennaio: Sébastien Ogier, Julien Ingrassia - Citroën C3 WRC

Rally di Svezia, 14-17 febbraio: Ott Tanak, Martin Jarveoja - Toyota Yaris WRC

Rally del Messico, 7-10 marzo: Sébastien Ogier, Julien Ingrassia - Citroën C3 WRC

Tour de Corse, 28-31 marzo

Rally di Argentina, 25-28 aprile

Rally del Cile, 9-12 maggio

Rally del Portogallo, 30 maggio-2 giugno

Rally d'Italia, Sardegna, 13-16 giugno

Rally di Finlandia, 1-4 agosto

Rally di Germania, 22-25 agosto

Rally di Turchia, 12-15 settembre

Rally di Gran Bretagna, 3-6 ottobre

Rally di Spagna, 24-27 ottobre

Rally d'Australia, 14-17 novembre