Mi voleva anche il Barcellona, oltre al Real Madrid. Il Barça era disposto a pagare di più ma io scelsi il progetto migliore. Ne parlai anche con Marcelo e Casemiro che mi aiutarono a prendere questa decisione. Ho scelto pensando a cosa sarebbe stato meglio per me e per la mia famiglia. Vivere a Madrid era ciò che desideravamo. E poi in famiglia tifano tutti Real Madrid tranne mio padre, che è del Vinicius Fútbol Club

Il migliore al mondo sono io, poi c'è Neymar. Sarebbe bello giocare insieme a lui, non so se accadrà al Real Madrid ma spero possa succedere al più presto con la maglia del Brasile. Io voglio vincere con il Real e continuare a giocare con i più forti. Stiamo lavorando per tornare ad alti livelli, nella prossima stagione vogliamo vincere tutto

