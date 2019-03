Il Dottore non ha ancora deciso se proseguire in MotoGP dopo il 2020. Ma mette in chiaro due certezze: mettere su famiglia e correre in pista con le auto.

21/03/2019

Che MotoGP sarà senza Valentino Rossi? Il mondo del paddock si interroga, i tifosi sono già in preda alla nostalgia, la Dorna studia le possibili soluzioni per non perdere interesse. Nessuno mai come il Dottore ha saputo convogliare fan e sponsor, soldi e mass media sul Motomondiale. Tant'è che Sky non ci ha pensato due volte a sponsorizzare il progetto Moto2 e Moto3 abbinato al suo marchio VR46. E ci sarebbe già una lunga fila di marchi internazionali pronti ad appoggiarlo per un eventuale team nella massima serie.

Carmelo Ezpeleta, boss della Dorna, da tempo si è detto pronto a stendere un tappeto rosso per Valentino Rossi al termine della sua carriera. Tradotto in altri termini, ogni posizione di vertice è a completa disposizione affinché non si allontani dalla classe regina. Resta un posto vacante sulla griglia di partenza dopo il fallimento del team Marc VDS nel 2018, pronto per un'eventuale scuderia legata al campione di Tavullia. Tante opzioni che restano campate per aria, almeno a breve termine. Perché molto dipenderà dal livello di competitività della Yamaha M1. Se Iwata riuscirà ad allestire una moto vincente si dice pronto persino a prolungare il contratto in scadenza alla fine del 2020.

Dopo aver valicato la soglia dei 40 anni, è inevitabile interrogarsi sul futuro. Ci pensa Valentino e anche quel mondo che ruota intorno a lui. Vertici organizzativi compresi. Il campione del futuro c'è già, porta il nome di Marc Marquez. ma non sembra avere il carisma del nove volte iridato. In pista da oltre un ventennio suona strano pensare ad un Mondiale senza Rossi, servirà tempo prima di farci l'abitudine e colmare il vuoto che si viene a creare. Intanto la leggenda delle due ruote mette dei punti fissi nel suo futuro: il desiderio di mettere su famiglia e di voler continuare a calcare il suo habitat naturale, l'autodromo.

Valentino Rossi: "Ho aiutato la MotoGP a crescere"

Quella del 2019 è la sua 24esima stagione nel Motomondiale, la penultima da contratto. A meno che non deciderà di proseguire in sella alla sua inseparabile M1. Se poi l'agognato decimo titolo iridato dovesse arrivare entro il 2020 a quel punto potrebbe anche appendere il casco al chiodo felice e contento, come in una favola. Comunque vada quella di Valentino Rossi non è solo un pezzo di storia, ma un libro epico che forse nessuno mai riuscirà ad eguagliare.

Essere il volto del campionato del mondo MotoGP è qualcosa di cui sono orgoglioso - ha detto a Speedweek.com -. Penso di aver aiutato il Motomondiale, perché molte persone hanno iniziato a seguire le gare per me, questo è davvero positivo. Se mi fermo, nulla cambierà e la MotoGP resterà la MotoGP, ma sono felice che sarà più celebre di quanto non lo fosse prima di me. Forse Ezpeleta deve darmi dei soldi per questo.

Al Dottore non è mai mancata l'ironia, questo è un altro ingrediente del suo essere mito. Ma è sempre rimasto un personaggio dedito al lavoro, semplice, legato alle sue radici, a Tavullia.

Sono stato fortunato in questi 20 anni in cui ho potuto sempre vivere una vita il più normale possibile. Ho soggiornato a Tavullia, ancora un piccolo paese, e ho ancora i miei vecchi amici. Il 75% di loro erano quando ancora andavo a scuola. Mi piace questo modo di vivere, sembra più reale. Se cambi notevolmente la tua vita, se diventi ricco e famoso, puoi ancora goderne, ma meno di una vita normale. Ognuno è un po' diverso, ma io sono rimasto così e apprezzo quello che ho.

Tra poco più di un anno la sua vita si ritroverà davanti ad un bivio, dovrà decidere se dire addio alla carriera di pilota in classe regina. Prima di allora solo ipotesi cui nessuno può dare una risposta.

Preferirei affrontare le prime sei gare della stagione, è così che di solito lavoro. L'anno prossimo, quando dovrò prendere una decisione, dipenderà molto da come mi sento con le prestazioni in moto e se saremo competitivi. Devo dire che non ho ancora deciso nulla.

La famiglia e le quattro ruote le uniche certezze

Nessuna decisione certa, ma alcuni punti fermi nel futuro a breve termine ci sono. Il primo è la famiglia, avere dei figli, ora che finalmente ha trovato in Francesca Sofia Novello la donna dei suoi sogni. Il secondo è voler continuare ad essere un pilota su pista.

Voglio una famiglia, voglio almeno un figlio quindi vedremo! Dopo voglio continuare a gareggiare, ma con le auto. Abbiamo già pensato a cosa potrei fare e ci sono alcune idee interessanti perché voglio continuare ad essere un pilota, non voglio fermarmi. Voglio guidare con le auto, ma più sulla pista che sul rally, perché sarebbe troppo difficile raggiungere un buon livello lì. L'autodromo è il mio habitat naturale.

Tra le possibili strade percorribili quella da team manager in una scuderia di MotoGP. Un progetto non facile e impegnativo, perché Valentino Rossi non accetterebbe un semplice ruolo marginale, da semplice comparsa.