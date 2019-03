Scattato il torneo di Miami nella nuova cornice dell’Hard Rock Stadium.

di Diego Sampaolo - 21/03/2019 10:44 | aggiornato 21/03/2019 17:49

La bielorussa Victoria Azarenka ha battuto la slovacca Dominika Cibulkova in tre set con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 nel match più interessante della giornata inaugurale del Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory dell’anno.

Azarenka, tre volte vincitrice a Miami nel 2009, 2011 e nel 2016 e semifinalista lo scorso anno dopo la pausa per maternità, ha conquistato l’ottava vittoria su undici confronti diretti con Cibulkova.

Azarenka ha iniziato bene il match portandosi in vantaggio per 5-2 grazie a due break nel primo e nel settimo game. Cibulkova ha sfruttato la sua prima palla break nel secondo game del secondo set e si è portata in vantaggio per 2-0. Azarenka ha recuperato il break di svantaggio nel terzo game dopo cinque vantaggi dopo un doppio fallo di Cibulkova. La slovacca finalista agli Australian Open 2014 e vincitrice alle WTA Finals 2016, ha strappato di nuovo il break di vantaggio nell’ottavo game con un dritto lungolinea prima di servire per il set nel game successivo.

Il livello della partita è cresciuto nel terzo set quando Cibulkova ha conquistato un break di vantaggio per 3-2 nel quinto game con una risposta di rovescio, ma Azarenka ha subito piazzato il controbreak nel game successivo. Azarenka ha strappato la battuta nell’ottavo game guadagnandosi la chance di servire per il match, ma Cibulkova ha sfruttato la terza opportunità di controbreak per il 4-5 nel nono game. Azarenka ha concluso la partita sul 6-4 con un break sul primo match point con uno smash. Azarenka affronterà un altro secondo turno molto impegnativo contro la francese Caroline Garcia, ex top 10 del Ranking WTA.

Victoria Azarenka:

Sapevo che non sarebbe stata una partita facile. Anche se ci conosciamo bene, non giocavamo insieme da tanto tempo. Dominika è un’avversaria difficile da battere perché è una grande combattente. E’ sempre un piacere tornare a Miami dove ho avuto molto successo nella mia carriera. Ringrazio gli organizzatori per il grande lavoro che hanno fatto per migliorare il livello di questo torneo

La diciassettenne statunitense Amanda Anisimova ha battuto un’avversaria esperta come la ex top 10 mondiale Andrea Petkovic per 6-4 6-3. Petkovic ha salvato un match point sul 1-5 nel secondo set prima di strappare la battuta per la prima volta nel match. Anisimova ha realizzato un altro break prima di concludere la partita al quarto match point.

Anisimova, la più giovane delle cinque teenager classificate tra le prime 100 del Ranking WTA, ha raggiunto i quarti di finale ad Auckland e il quarto turno agli Australian Open in Gennaio prima di perdere al secondo turno ad Indian Wells contro la belga Elise Mertens.

La diciottenne ucraina Dayana Yastremska si è imposta agevolmente per 6-3 6-2 su Ekaterina Alexandrova. La campionessa degli US Open Juniores Xiyu Wang ha superato la campionessa olimpica di Rio de Janeiro 2016 Monica Puig per 6-3 6-1.

Hurkacz batte Berrettini

Il ventiduenne polacco Hubert Hurkacz ha eliminato l’azzurro Matteo Berrettini per 6-4 6-3 dopo 71 minuti di gioco. Berrettini, che Domenica scorsa ha vinto un torneo Challenger molto qualificato a Phoenix, ha sfruttato una delle cinque palle break a sua disposizione contro il polacco, che continua il suo ottimo momento di forma dopo i quarti di finale raggiunti settimana scorsa ad Indian Wells. Hurkacz ha salvato quattro palle break nel primo game prima di strappare la battuta a Berrettini al decimo game del primo set. Berrettini è andato in vantaggio di un break nel terzo game del secondo set ma Hurkacz ha subito controbreakkato nel quarto game. Il polacco ha conquistato il secondo break ai vantaggi nell’ottavo game che gli ha permesso di chiudere il match in due set.

L’altro italiano Thomas Fabbiano ha perso il primo set per 6-4 contro Ilya Ivashka, ma era in vantaggio per 3-0 quando la partita è stata interrotta per pioggia.

Il diciottenne Next Gen canadese Felix Auger Aliassime ha battuto il toscano Paolo Lorenzi per 7-6 6-1 nell’ultimo turno di qualificazione accedendo al tabellone principale di Miami per la prima volta in carriera. Auger Aliassime affronterà al primo turno il figlio d’arte norvegese Casper Ruud, altro rappresentante della Next Gen.

Soddisfazione per il giovane torinese Lorenzo Sonego, che ha superato il turno di qualificazione con la vittoria su Mackenzie McDonald con il punteggio di 7-5 6-4 accedendo al tabellone principale. Sonego affronterà lo slovacco Martin Klizan (numero 48 del mondo).

La quindicesima testa di serie Fabio Fognini aprirà il suo torneo direttamente al secondo turno dove affronterà l’argentino Guido Andreozzi, che ha battuto Mikhail Kukushkin per 7-6 (7-3) 6-4.

In campo internazionale spicca il ritorno alla vittoria del serbo Janko Tipsarevic, che non vinceva una partita del circuito ATP dagli US Open 2017. Dopo una serie infinita di infortuni Tipsarevic si è imposto per 6-3 6-3 su Bradley Klahn.

Il Next Gen spagnolo Nicola Kuhn è stato costretto al ritiro nella partita contro il tedesco Misha Zverev per crampi sul 2-2 del terzo set a causa della grande umidità. Kuhn ha sprecato otto match point nell’ottavo e decimo game del secondo set dopo essere andato in vantaggio per 6-4 5-2.

Il cammino dei big: nuovo possibile derby svizzero tra Federer e Wawrinka nel terzo turno

Roger Federer potrebbe ritrovare Stan Wawrinka in un altro derby svizzero nel terzo turno del Miami Open esattamente come nel precedente torneo sul cemento americano ad Indian Wells. Nel torneo del deserto californiano Federer ha avuto la meglio in due set dopo soli 59 minuti portando il suo bilancio nei confronti diretti con Wawrinka a 22-3. Wawrinka ha ottenuto le uniche tre vittorie della sua carriera contro Federer sulla terra battuta a Montecarlo nel 2009 e nel 2014 ma non lo ha mai battuto sul cemento. Nella sua parte di tabellone Federer potrebbe trovare come possibili rivali il russo Danil Medvedev negli ottavi di finale, il finalista di Wimbledon 2018 Kevin Anderson o il vincitore di Parigi Bercy 2018 Karen Khachanov nei quarti di finale e uno tra Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev in semifinale.

Novak Djokovic è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone e affronterà al debutto Bernard Tomic, che accede al secondo turno dopo il ritiro di Tomas Berdych. Nel suo cammino Djokovic potrebbe incrociare come possibili avversari il vincitore di Doha 2019 Roberto Bautista Agut o l’azzurro Fabio Fognini (compagno di doppio di Djokovic a Indian Wells) negli ottavi di finale, Milos Raonic o il campione in carica John Isner nei quarti di finale e il fresco vincitore di Indian Wells Dominic Thiem o Kei Nishikori in semifinale. Thiem ha vinto il primo Masters 1000 della sua carriera battendo Federer in tre set 22 anni dopo il successo dell’altro tennista austriaco Thomas Muster a Miami.

Djokovic detiene il record di vittorie a Miami insieme allo statunitense André Agassi con sei successi nel 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016.

Possibile rivincita di Indian Wells tra Andreescu e Kerber

Nel tabellone femminile del Miami Open la fresca vincitrice di Indian Wells Bianca Andreescu potrebbe ritrovare la tedesca Angelique Kerber al terzo turno in una rivincita della finale del WTA Premier Mandatory californiano.

La vincitrice degli US Open 2018 e degli Australian Open 2019 Naomi Osaka potrebbe incrociare la rappresentante di Taipei Su Wei Hsieh al terzo turno, la danese Caroline Wozniacki, vincitrice del torneo del Grande Slam australiano del 2018, oppure la spagnola Garbine Muguruza, trionfatrice di Wimbledon 2017 al quarto turno. La possibile avversaria della nipponica nei quarti di finale potrebbe uscire dalla sfida tra Kerber e Andreescu. Se arriverà in semifinale Osaka potrebbe affrontare una tra la ceca Petra Kvitova e l’olandese Kiki Bertens. Nella passata edizione del torneo di Miami Osaka sconfisse Serena Williams per la prima volta in carriera pochi giorni dopo aver vinto il suo primo torneo ad Indian Wells.

La campionessa in carica Sloane Stephens potrebbe incrociare Camila Giorgi (unica azzurra presente nel tabellone principale) nel terzo turno e Karolina Pliskova nei quarti di finale. Giorgi torna alle competizioni dopo aver saltato Indian Wells.

La vincitrice del Roland Garros 2018 Simona Halep potrebbe incrociare la due volte trionfatrice del Miami Open Serena Williams oppure Elina Svitolina nei quarti di finale.

Grande equilibrio nei primi tre mesi del 2019

I primi tre mesi della stagione sono stati all’insegna del grande equilibrio. Nel circuito maschile ci sono stati diciannove vincitori diversi nei primi diciannove tornei da Gennaio fino a Marzo, un fatto sorprendente dopo anni di dominio incontrastato dei Big Three Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Analoga la situazione in campo femminile dove i primi 13 tornei hanno visto trionfare 13 giocatrici diverse.

Il trasferimento del Miami Open da Key Biscayne all’Hard Rock Stadium

Il Miami Open si trasferisce da quest’anno da Crandon Park nella baia di Key Biscayne nel nuovo mega impianto dell’Hard Rock Stadium, tempio che ospita le partite del team di football americano NFL dei Miami Dolphins e sede del prossimo Super Bowl. Il cambiamento è stato necessario a causa di vincoli ambientali che impedivano i lavori di ampliamento dell’impianto di Key Biscayne.

James Blake, Direttore del Torneo ed ex giocatore top 5:

Sono davvero emozionato. Abbiamo lavorato duramente per arrivare pronti a questo appuntamento. Durante il torneo offriremo anche momenti di divertimento con concerti musicali. Saranno dieci giorni memorabili per i nostri fans più appassionati ma anche per gli sportivi che seguono il tennis in modo più occasionale

Roger Federer ha parlato del trasferimento nel nuovo impianto di Miami durante una recente intervista.