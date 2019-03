Un consiglio che probabilmente non farà piacere a Gianluigi Buffon. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, Stefano Tacconi, è intervenuto ai microfoni di Radio2 durante la trasmissione "I Lunatici" e tra i tanti argomenti trattati ha parlato anche del numero 1 del PSG, che lo scorso 28 gennaio ha compiuto 41 anni:

La papera fatta contro il Manchester United in Champions League è un segnale, forse Buffon dovrebbe capire che l'ora del ritiro è arrivata. Quando arrivi a questa età non puoi pretendere più di tanto da te stesso

Poi Tacconi elegge il miglior portiere della Serie A:

Sui Mondiali del 1990 giocati in Italia:

Se avessi giocato io titolare, avremmo vinto il Mondiale. In quelle stagioni io e Zenga eravamo rivali, abbiamo avuto un'esaltazione in quel periodo che ha creato l'era del portiere italiano. Meno male che esiste la rivalità...

Sui tanti campioni con cui ha giocato e sugli allenatori incontrati:

Roberto Baggio non è stato il più forte con cui ho giocato, anzi. Ho giocato anche con Maradona, Zico, Passerella, Careca. Per quanto riguarda gli allenatori, ricordo che Trapattoni era un rompipalle ma sapeva compattare lo spogliatoio. E poi non posso dimenticare Zoff, per me come un secondo papà