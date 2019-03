Parte in Perù la rassegna iridata continentale riservata ai migliori talenti sudamericani under 17. L'Albiceleste è campione in carica, occhio al Brasile di Kaio Jorge.

21/03/2019

I talenti del domani tornano in campo in Sudamerica. Tra poche ore prenderà il via il Sudamericano under 17, uno dei tornei giovanili più importanti e seguiti non solo tra le mura del subcontinente, ma soprattutto a livello mondiale. Già, perché da qui sono passate tutte le stelle del passato sbarcate poi in Europa a scrivere pagine indelebili del nostro calcio. Il torneo si svolgerà in Perù, un paese che calcisticamente sta vivendo una sorta di fase di stallo: in campo i club fanno fatica a emergere (come testimoniano le mediocrissime statistiche messe insieme a livello internazionale), mentre dal punto di vista federale la situazione è drammatica.

In tal senso basti pensare a quante volte, nell'ultimo ventennio, al paese andino siano state negate o addirittura tolte le autorizzazione per ospitare le manifestazioni sportive: dopo aver perso l'organizzazione del Mondiale di categoria, in occasione di questo Sudamericano under 17 la situazione stava per ripetersi, visto che a metà febbraio le autorità della CONMEBOL avevano certificato lo stato di ritardo sui lavori da presentare per l'inizio dei giochi. Il fatto è che in Perù le strutture vacillano a causa di un'organizzazione da terzo mondo: l'Estadio San Marcos, quello in cui Venezuela ed Ecuador apriranno ufficialmente le danze, è stato recentemente riammodernato in vista dei Giochi Panamericani della prossima estate, ma al suo interno non ci gioca alcun club.

Le squadre della capitale sono disseminate nei quartieri di provenienza e ognuna ha il suo impianto, certificando - se ancora ce ne fosse il bisogno - come la speculazione edilizia in questi casi prevalga sul buon senso. Al via ci saranno le solite dieci nazionali affiliate alla confederazione sudamericana: inizialmente verranno divise in due gironi da cinque e si affronteranno all'italiana, poi - in vista della seconda fase - avanzeranno le prime tre di ogni raggruppamento. Le sei compagini rimaste verranno inserite in un solo gruppo, nel quale prevarrà quella capace di mettere insieme in maggior numero di punti nell'arco di cinque giornate.

I giocatori brasiliani festeggiano una vittoria durante la scorsa edizione del Sudamericano under 17

Sudamericano under 17, Gruppo A: Perù, occasione d'oro per stupire

Le prime quattro si qualificheranno per il Mondiale di categoria ospitato dal Brasile, quindi - qualora i verdeoro si passassero all'esagonale - di fatto soltanto una squadra rimarrebbe fuori dai giochi. L'obiettivo dei padroni di casa del Perù è quello di confermarsi come movimento calcistico in crescita, seppure solo a livello giovanile. Mai come in questo caso ha pagato essere la nazione ospitante: nel sorteggio integrale di qualche settimana fa la buona sorte ha deciso di regalare alla Franja Roja un girone più che abbordabile, sgravandola dalla presenza delle tre grandi big del continente.

Il Perù è allenato da Carlos Silvestri, un guru da queste parti, e può contare su un gruppo interamente rappresentato da calciatori che militano in squadre della capitale. Che il miglior calcio del paese si giochi a Lima è indubbio, così il commissario tecnico ha deciso di affidarsi totalmente ai giovani di sei delle sette compagini attualmente militanti in Primera Division. La stella però è l'unico che viene dall'estero, si chiama Alessandro Burlamaqui e gioca nell'Espanyol.

Il Gruppo A è completato da Cile, Ecuador, Bolivia e Venezuela. La Vinotinto è una delle selezioni da tenere maggiormente sott'occhio: dopo gli ottimi exploit inanellati nelle ultime edizioni e a vari livelli, i ragazzi di José Hernandez si affacciano alla manifestazione con un paio di ragazzi che già militano all'estero (il terzo portiere Luis Vieira e la punta Matias Lacava, rispettivamente di Porto e Benfica) e lo zoccolo duro del Deportivo La Guaira, probabilmente uno dei migliori centri di formazione del paese.

José Rodriguez, ct dell'Ecuador, dovrà dare continuità alle grandi prestazioni dei "fratelli maggiori", capaci di portarsi a casa il Sudamericano under 20 solo un mese e mezzo fa. La Tricolor, forse anche per una questione di buona sorte, pesca a piene mani dall'Independiente del Valle: il piccolo club con sede nella città-dormitorio di Sangolquì, che ci ha già regalato due talenti cristallini come Rezabala e Campana, ora prova a lanciare il difensore centrale Piero Hincapié e la punta Adrian Mejia. Se la Bolivia rischia l'ennesimo appuntamento con l'ultimo posto, il Cile si affida alle giocate dell'estroso Cesar Diaz, attaccante dell'Union Española e uno dei pochi ad avere già una sua pagina Wikipedia.

Gruppo B, il girone della morte: Argentina e Brasile, qualità al potere

Non esiste un Sudamericano nel quale il Brasile non parta favorito. Anche questa volta sarà così, perché l'Amarelinha di Guilherme è un concentrato di talento, qualità e potenza. Inoltre, la squadra non avrà nemmeno l'assillo di doversi qualificare al Mondiale, visto che lo giocherà in quanto nazione ospitante. Il duello con l'Argentina permetterà di mettere a confronto diversi giocatori con un probabile futuro in Europa.

Per esempio, al Santos già si coccolano Kaio Jorge, centravanti con un feeling particolare per il gol che nell'immaginario collettivo potrebbe diventare a tutti gli effetti l'erede di Neymar. In casa Albiceleste invece ci si stropiccia gli occhi davanti alle giocate di Ezequiel Zeballos, esterno sinistro che recentemente ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Boca Juniors. Sarà un torneo per attaccanti, su questo non c'è dubbio: a questi due si aggiungono anche Matias Arezo e Juan Manuel Gutierrez, rispettivamente stelline di River Plate Montevideo e Danubio.

Colombia e Paraguay completeranno il Gruppo B: se l'Albirroja ha probabilmente in rosa il miglior portiere della competizione (Antonio Gonzales, 17 anni, gioca nel Cerro Porteño), i Cafeteros si coccolano il figlio d'arte Juan David Perea, mediano dell'Atletico Madrid approdato nel settore giovanile dei Colchoneros grazie a papà Luis, bandiera del club tra il 2004 e il 2012.

I cinque giocatori da seguire

Alessandro Burlamaqui (2002, Perù) - Entrato nelle giovanili dell'Espanyol all'età di 13 anni, agisce da centrocampista offensivo nella categoria Juvenil B. Per lui sarà il primo ritorno assoluto a Lima, metropoli lasciata subito dopo la nascita per motivi che portarono la famiglia a emigrare in Spagna. È l'elemento di spicco del Perù.

Bruno Amione (2002, Argentina) - È uno dei pilastri della difesa dell'Albiceleste, il leader designato dal ct Pablo Aimar per dirigere il reparto. Con Matias Godoy ed Ezequiel Zeballos fu uno dei goleador nella finale del Sudamericano under 15 di due anni fa, quando l'Argentina vinse il torneo battendo 3-1 il Brasile in finale.

Juan Diego Alegria (2002, Colombia) - Gioca nel Deportes Tolima uno dei 17enni più interessanti di tutto il continente. Alegria è il centravanti che due anni fa, a livello under 15, vinse la classifica dei capocannonieri nel torneo dominato dall'Argentina. Cresciuto nei Millonarios, si sta valorizzando a Ibagué ed è già in orbita prima squadra.

Kaio Jorge (2002, Brasile) - Il bomber della Canarinha è l'ultima perla del settore giovanile del Santos. A 17 anni ha già fatto molto parlare di sé e del suo rapporto con il gol, inanellando numeri che gli sono valsi l'esordio in prima squadra durante la scorsa stagione. Piace in Spagna e Portogallo, dove alcuni club lo avrebbero già messo nel mirino.

Santiago Ocampos (2002, Paraguay) - Ocampos è l'unico "italiano" del torneo. Un anno fa la Juventus, incuriosita dalle relazioni che arrivavano dal Paraguay, ha deciso di portarlo in Italia. Laterale destro con ottimi fondamentali di spinta, è cresciuto nel vivaio dello Sportivo Luqueño. Destro naturale, dotato di buona corsa e dinamismo, attualmente si disimpegna nella selezione di pari età bianconeri.

I gironi della manifestazione

Gruppo A: Perù, Bolivia, Cile, Venezuela, Ecuador

Gruppo B: Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia

Le date