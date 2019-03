Il centrocampista del Genoa ha parlato delle polemiche suscitate dalla cifra incassata dalla Juventus per la sua cessione: "Mi hanno fatto sorridere, ma ora tocca a me".

di Alberto Casella - 21/03/2019 10:19 | aggiornato 21/03/2019 10:24

Stefano Sturaro e il Genoa, ovvero storia di un amore ritrovato, che magari De Andrè ci avrebbe scritto una canzone, fra una sigaretta e un bicchiere con gli amici nelle osterie che da Marassi scendono a Carignano.

Nato a Sanremo nel 1993, Stefano è arrivato al Grifone che era un ragazzino: tutta la trafila delle giovanili fino alla prima squadra, con la prima panchina in Serie A a nemmeno 18 anni, in trasferta contro il Catania.

Ai siciliani, poi, ha segnato anche il suo primo gol, a 20 anni: era, quello, il Genoa di Giampiero Gasperini, con Perin, Burdisso e Gilardino, ma le chiavi del centrocampo le avevano due ragazzini di belle speranze. Uno era proprio Sturaro e l'altro Andrea Bertolacci.

Un giovanissimo Sturaro contro il suo idolo di gioventù, Diego Milito

Sturaro non ci sta: "Troppi 18 milioni? No, e lo dimostrerò"

Da lì in poi l'ascesa fu inarrestabile, tanto che bastarono 29 presenze, e 2 gol, in Serie A con i rossoblù per convincere la Juventus a parlarne a Preziosi e a portarlo a Torino per 9 milioni e mezzo nell'estate 2014. Chiaro che in bianconero non sarebbe andato a recitare il ruolo del protagonista, ma per Stefano fu un'esperienza impagabile.

Sturaro con la maglia della Juventus in contrasto su Messi

Arrivarono i quattro doblete di Allegri e una Supercoppa italiana, la Nazionale e due finali di Champions League. E proprio in Champions giunse quella che forse è la sua gioia più grande in bianconero: il gol che sigillò il 2-2 in rimonta contro il Bayern Monaco allo Stadium. Poi, piano piano, complice anche un brutto infortunio, lo spazio per lui si riduce, in estate tenta l'avventura allo Sporting Lisbona ma, quando a gennaio arriva la chiamata di Prandelli, non ha dubbi e torna a casa. Tutti felici, compresa la Juventus che incassa una cifra intorno ai 18 milioni che, però, suscita qualche polemica - qualcuno la ritiene eccessiva - ma Sturaro, come rivela in un'intervista al Secolo XIX, non ci fa troppo caso:

I soldi sono relativi, non li ho spesi io e non li hanno messi nemmeno i tifosi. Non è una domanda che dovete fare a me. Io cercherò di dimostrare sul campo di valerli per dare una motivazione al club e al presidente che hanno speso questi soldi, poi fuori possono dire quello che vogliono.

Sturaro festeggia con Pandev: sono loro i due gol alla Juventus

Poi Stefano spiega che non vede il suo ritorno come un passo indietro, bensì come una nuova partenza, per dimostrare il suo vero valore. Già, e una bella dimostrazione l'ha data proprio nell'ultimo turno di campionato dove il Genoa, grazie anche alla sua rete, ha inflitto alla Juventus la prima sconfitta in Serie A: