Dopo l'arresto di De Vito e il terremoto in Comune, Baldissoni ha confermato che l'iter proseguirà e che il presidente Pallotta è determinato ad andare avanti.

0 condivisioni

di Antonio Cunazza - 21/03/2019 16:30 | aggiornato 21/03/2019 16:35

Lo Stadio della Roma si farà e gli ultimi sviluppi politici non cambiano nulla nell'iter progettuale. Questo il senso importante e concreto delle parole di Mauro Baldissoni, direttore generale del club giallorosso, dopo il nuovo terremoto giudiziario che coinvolge in parallelo il Comune capitolino e il percorso verso la costruzione della nuova casa della Roma.

L'arresto di Marcello De Vito per presunti favoritismi a Parnasi, soggetto a cui era stata affidata la costruzione dello stadio, aveva subito fatto temere per la stabilità della giunta Raggi e, di conseguenza, per il processo legato alla realizzazione del nuovo impianto della Roma. Per quanto, al momento, non ci siano prove concrete che evidenzino scenari di illegalità nel percorso dell'iter del nuovo stadio, Baldissoni ha ribadito che la Roma è assolutamente pulita, così come lo è il cammino per arrivare all'impianto di Tor di Valle.

Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Baldissoni ha confermato l'impegno del presidente James Pallotta nella questione-stadio e la volontà del club giallorosso di difendere quello che è ormai un "diritto acquisito" di costruire la propria nuova casa. A prescindere dalle vicende politiche e burocratiche che negli ultimi mesi hanno creato problemi e dubbi sulla fattibilità del progetto.

Getty Images Il plastico del nuovo stadio della Roma

Baldissoni: "Pallotta andrà fino in fondo per lo stadio della Roma"

L'arresto di De Vito è stata l'ennesima spallata al processo per arrivare alla costruzione del nuovo stadio della Roma, ma il club giallorosso non è coinvolto e vuole andare avanti senza altre complicazioni. Mauro Baldissoni è stato chiaro:

Non temiamo rallentamenti. Il nuovo stadio è un diritto acquisito, vogliamo costruirlo e anche il più in fretta possibile

Di mezzo c'è anche una variante al Piano Regolatore in attesa di approvazione, a cui si aggiunge la stesura della Convenziona Urbanistica che preparerà il terreno alla gestione dello stadio, coinvolgendo la Roma, la città e la Regione. Baldissoni ha parlato del mese di aprile come obiettivo temporale fondamentale, per evitare di avere un ulteriore slittamento in avanti di tutto il procedimento, e si parlerebbe di altri mesi di ritardo.

Di sicuro, da quanto emerge nelle ultime ore, anche qualora si provasse la colpevolezza di De Vito, questo non metterebbe in discussione la bontà del procedimento-stadio arrivato fin qui. Da questo deriva l'ottimismo dell'AS Roma, e la determinazione di Pallotta e Baldissoni nell'andare avanti. Una determinazione che però, finora, si è troppe volte scontrata con il vento contrario della realtà politica e burocratica capitolina, che rischia di mettere in serio pericolo, per l'ennesima volta, il progetto del nuovo stadio giallorosso.