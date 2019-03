Il commissario tecnico della Spagna si sta distinguendo per la fantasia e l'originalità che mette nel suo lavoro. oltre che, naturalmente, per i risultati della squadra.

di Alberto Casella - 21/03/2019 13:14 | aggiornato 21/03/2019 13:19

E poi dicono che il calcio è un gioco che non cambia mai, sempre uguale a se stesso, immutabile nei secoli. Chi lo pensa dovrebbe farsi un viaggetto e andare a vedere gli allenamenti ai quali Luis Enrique sottopone la Spagna.

Non serve andare a scomodare Heriberto Herrera, il quale da bordo campo si limitava ogni tanto a stimolare i giocatori col suo famoso motto 'Movimiento, movimiento!' né Nereo Rocco e il suo 'Palla lunga e pedalare': quello sì era un altro calcio.

Una torretta sopra il campo di allenamento, un esperimento nell'escape room e una seduta di lasertag sono le ultime novità introdotte da Luis Enrique, roba da far alzare il sopracciglio e strabuzzare gli occhi anche a Vicente del Bosque, ct della Roja solo fino a poco più di tre anni fa.

Luis Enrique, ct della Spagna da dopo i Mondiali

Spagna, Luis Enrique: originalità a tutti i costi

L'ex tecnico del Barcellona ha voluto rimarcare la diversità del proprio corso rispetto a quelli precedenti, fin dalle prime convocazioni. Se il marchese Del Bosque si atteneva rigidamente al protocollo - la buona vecchia telefonata, magari lasciata in carico ai suoi assistenti - Lucho ha dato spazio alla fantasia e allo spettacolo. Le sue convocazioni, infatti, arrivano via social, attraverso un video nel quale utilizza via via metodi diversi, da pennarello e lavagnetta alle maglie appese nello spogliatoio.

⚠ OFICIAL | Lista de convocados para los próximos partidos ante Noruega y Malta. ¡Comenzamos nuestro camino hacia la #EURO2020! #UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/32xVAzXwtk — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 15, 2019

Ma non è tutto: se da una parte, il nuovo ct ha anche introdotto regole precise e invalicabili - dalla rigida limitazione all'uso degli smartphone all'attenzione per dieta e alimentazione - dall'altra ha cercato di dare sfogo alla fantasia. Qualche mese fa, per fare gruppo, come dicono quelli bravi, aveva portato i suoi ragazzi in un'escape room, mentre ieri li ha invitati a una seduta di lasertag, il noto gioco di squadra che si fonda sulla simulazione militare. Un gioco, sì, ma votato alla socializzazione e allo sviluppo sensoriale, e comunque non prima di aver svolto un duro lavoro sul campo. Con un altro, immancabile, tocco di originalità però: Luis Enrique, infatti, ha deciso di seguire i movimenti sul campo dei suoi in cima a una torre da dove si sbracciava e sgridava, urlando, chi non rispettava le sue indicazioni.

📹 DESDE DENTRO | ¿Miedo a las alturas? Si no es así... ¡Sube con @LUISENRIQUE21 al andamio de la Ciudad del Fútbol!



🙋🏻‍♂️ Vive en primera persona un entrenamiento de la @SeFutbol junto a nuestro míster. ¡No te dejará indiferente! pic.twitter.com/qXqP0EPwgY — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 20, 2019

Con lui in panchina la Spagna ha vinto 4 partite e ne ha perse 2, con Inghilterra e Croazia. I prossimi due impegni delle Furie Rosse, entrambi per le qualificazioni a Euro 2020, sono in programma sabato 23 marzo in casa contro la Norvegia e martedì 26 a Malta.