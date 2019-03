Santos, Sampaoli rifiuta lo stipendio

L'allenatore del Peixe non accetta i soldi per solidarietà nei confronti dei suoi giocatori: "Io e il mio staff abbiamo restituito tutto, lo avrebbe fatto chiunque".

di Marco Ercole - 21/03/2019 17:49 | aggiornato 21/03/2019 17:53

Tecnicamente non era affatto dovuto, per questo è stato ancora più significativo. A livello etico, l'allenatore del Santos, Jorge Sampaoli, non se l'è sentita di godere di un privilegio di cui la sua stessa squadra non poteva usufruire: lo stipendio.

Un qualcosa che dovrebbe spettare di diritto, ma che vista la problematica condizione finanziaria del club è diventato un lusso, qualcosa che la società aveva pensato di destinare momentaneamente solo allo staff tecnico.

Così, quando è arrivato sul suo conto in banca lo stipendio di febbraio a nome "Santos", Sampaoli ha deciso di rifiutare il bonifico, rispedendolo al mittente. La spiegazione è stata data dallo stesso allenatore, ex commissario tecnico dell'Argentina, in conferenza stampa al termine della partita persa 4-0 contro il Botafogo:

Il Santos è un club con una grande storia e deve essere all'altezza di questa. Lo stesso devono fare i suoi leader. Lo staff tecnico ha ricevuto lo stipendio puntualmente, ma lo abbiamo restituito vista la situazione. Chiunque lo avrebbe fatto.

Non è proprio così, il gesto di Sampaoli per solidarietà verso i suoi giocatori non lo avrebbe fatto proprio chiunque. Qualcun altro però sì, magari spingendosi anche oltre. Nella storia recente ad esempio è successo con l'attuale allenatore del Milan, Gennaro Gattuso.

Nella sua fin qui breve carriera in panchina, infatti, il tecnico si è già ritrovato a doversi confrontare con varie situazioni peggiori a quella del Santos di Sampaoli. Con il Pisa e l'OFI Creta, ad esempio, ha vissuto momenti delicatissimi, con stipendi dei giocatori, suoi e dello staff tecnico non pagati per mesi.

Condizioni di difficoltà che hanno spinto Gattuso a intervenire personalmente, mettendo mani al portafoglio: a Creta, dopo aver dato le dimissioni a ottobre per questi problemi (nel corso della sua gestione si era ritrovato anche a pagare alberghi e ristoranti quando la squadra andava in trasferta), aveva deciso di pagare di tasca propria almeno una mensilità alla sua ex squadra a dicembre, 50mila euro che sono stati suddivisi tra i giocatori in occasione di Natale. Qualcosa che tecnicamente non era dovuto. Ma che proprio per questo è stato ancora più significativo.