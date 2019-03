Dal no-look ai gol da urlo contro Chelsea e Villarreal, passando per i Mondiali del 2002 e tutti i trucchi che l'hanno reso inimitabile.

Una delle massime espressioni del divertimento intrecciato con l'efficacia, ma anche una delle prime grandi rivoluzioni del calcio nel terzo millennio. È il tipico calciatore a cui non serve attribuire una descrizione o un aggettivo, perché il suo nome già evoca quello che è stato nell'immaginario collettivo di chi l'ha visto giocare. Ronaldinho è semplicemente Ronaldinho.

Il 21 marzo 1980 nasceva uno dei numeri 10 più amati della storia del calcio e, probabilmente, uno degli ultimi a trasmettere la vera essenza del gioco brasiliano, fatto di fantasia ed intuizioni al limite della realtà. Ronaldinho è stato tutto questo, dal PSG al Barcellona fino al Milan, per poi vincere anche in Sudamerica: è uno dei pochi ad aver vinto sia la Champions League sia la Copa Libertadores.

Associarlo ai trofei vinti è una giusta analisi, ripercorrere la sua storia attraverso quello che ha mostrato al pubblico è automatico. Non una carriera, ma un vero e proprio show a tutte le latitudini, rendendo quasi banali delle giocate che fino a quel momento non si erano mai viste. Non tutti ricorderanno che la Champions vinta col Barcellona risale alla stagione 2005/2006, ma nessuno dimenticherà i trucchi che hanno incantato tifosi, avversari e compagni di squadra:

Getty Images Ronaldinho compie 39 anni: 14 giocate leggendarie tra gol, dribbling e magia

Ronaldinho compie 39 anni: 14 giocate leggendarie

In tanti hanno provato ad imitare le sue giocate, sia in campo sia per strada. Ronaldinho ha cambiato il modo di intendere il calcio, vincendo con il sorriso e l'immagine di chi si diverte con il pallone tra i piedi.

Danza e gol contro il Chelsea

Nel 2005 Barcellona lascia Stamford Bridge da sconfitto, ma la serata di Champions League è nel segno di Ronaldinho. Carvalho è letteralmente ipnotizzato dal destro che balla intorno al pallone, poi parte un tiro che Cech segue solo con lo sguardo.

Gli assist no-look

Torsione del busto e della testa prima del passaggio decisivo, i difensori guardano dove guarda Ronaldinho ma il pallone va dall'altra parte. Una delle magie più famose del brasiliano, riproposta in più squadre e anche dopo il ritiro.

La traversa contro l'Athletic Bilbao

Un'azione personale che parte dalla sinistra, dribbling da fermo e difesa a spasso, poi il lob che si stampa sulla traversa. L'Athletic Bilbao ringrazia, il numero 10 del Barcellona esprime il rammarico con il suo sorriso.

L'assist di schiena per Giuly

Sembra una giocata fortuita, ma quella di Giuly è la corsa di chi sa cosa sta per accadere. Ronaldinho si gira spalle alla porta, fa rimbalzare il pallone sulla schiena e sforna un assist che ha del paranormale.

Palleggiare bendato

La "challenge" che accomuna tanti campioni come Schweinsteiger, Xavi, Benzema e Lewandowski: chi farà registrare il numero più alto di palleggi con una benda sugli occhi? La risposta è praticamente sottintesa.

La punizione contro l'Inghilterra

Mondiali 2002, il Brasile ha vinto tutte le partite disputate fino ai quarti di finale. L'Inghilterra è l'ostacolo più complicato fino a quel momento, il risultato è bloccato sull'1-1. Poi una punizione da distanza impossibile, un tiro-cross che finisce sotto l'incrocio. Ronaldinho batte Seaman con una parabola che trascina la Nazionale di Scolari verso il quinto titolo.

Il triplo sombrero

Ancora una volta contro l'Athletic Bilbao, che lo circonda con due uomini. Ronaldinho palleggia con naturalezza nonostante le difficoltà per il raddoppio di marcatura, poi il colpo di genio: triplo sombrero nello stretto per liberarsi degli avversari.

Il gol all'esordio contro il Siviglia

Il Camp Nou si prepara ad osservare un talentuoso brasiliano arrivato dal PSG. Lui si presenta con uno slalom che parte da centrocampo, poi con un destro che fa tremare la traversa prima di far esplodere il pubblico blaugrana. Ronaldinho è la nuova stella del Barcellona.

L'allenamento con la traversa

La "crossbar challenge" ha strabiliato anche i compagni di squadra, che lo osservano increduli da lontano mentre fanno girare palla. Ronaldinho trasforma l'allenamento col Barcellona in uno spettacolo di magia.

La rovesciata contro il Villarreal

Probabilmente uno dei gesti tecnici più difficili e rischiosi della sua carriera, con una torsione di busto e gambe che sembra innaturale. Eppure, è soltanto un'altra dimostrazione della sua velocità d'esecuzione: il Camp Nou esulta contro il Villarreal per la rovesciata di Ronaldinho.

Lo stop a seguire con la schiena

Stagione 2003/2004, il Barcellona è in vantaggio nel derby contro l'Espanyol al Camp Nou. I blaugrana partono in contropiede, Saviola attacca l'area di rigore mentre Ronaldinho riceve palla sulla sinistra. Il lancio è leggermente arretrato e diretto al corpo, ma il brasiliano inclina il busto e lascia rimbalzare il pallone sulla schiena: controllo perfetto prima di vincere l'uno contro uno e mettere al centro per l'argentino, poi murato dalla difesa.

Le punizioni sotto la barriera

Barcellona, Flamengo e Atletico Mineiro hanno assistito alla beffarda punizione sotto la barriera. I giocatori saltano al momento del tiro, ma Ronaldinho la fa passare tra le gambe degli avversari. Palla in rete con portiere in ritardo o addirittura immobile.

Il trucco della borraccia

Furbizia, più che fantasia. Nel match tra Atletico Mineiro e Sao Paulo, Ronaldinho si rivolge a Rogerio Ceni per farsi passare una borraccia e dissetarsi prima di una rimessa laterale. Subito dopo, il numero 10 rimane alle spalle della difesa e riceve palla senza far scattare il fuorigioco: assist al centro e gol dei bianconeri.

Il pallone rubato al portiere

L'arbitro fischia il fallo nonostante Ronaldinho non tocchi il pallone sul rinvio del portiere. Il brasiliano mima il contrasto e l'estremo difensore perde palla prima dell'intervento del direttore di gara. Finisce con un sorriso e qualche dubbio da parte del fantasista.