In Spagna scrivono che il fantasista spagnolo continua a evitare la bilancia, consapevole di essere sovrappeso di qualche chilo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 21/03/2019 11:34 | aggiornato 21/03/2019 12:39

Da riserva a titolare. Isco è tornato a sorridere col ritorno di Zinedine Zidane, che nel match di Liga contro il Celta Vigo l'ha subito schierato dal 1' e ha raccolto i frutti. Proprio lo spagnolo ha aperto le marcature nel 2-0 rifilato dal Real Madrid ai galiziani al Santiago Bernabeu. Alle spalle quindi i problemi con Santiago Solari, con cui non c'è mai stato feeling.

Tra i motivi di questo pessimo rapporto c'è anche il peso di Isco. Sì, il peso. Solari ha sempre rimproverato all'ex Malaga di essere in sovrappeso e di non impegnarsi per tornare al top della condizione. Per questo lo ha escluso con frequenza dall'undici inziale, arrivando perfino a mandarlo in tribuna in partite fondamentali.

Un problema con la bilancia, quello di Isco, che sussiste però anche oggi che sulla panchina siede nuovamente Zidane. In Spagna scrivono che il giocatore continua a negarsi allo staff medico quando arriva il momento di pesarsi. Sembra che Isco qualche mese fa fosse in sovrappeso di 7 kg, mentre ora ne dovrebbe smaltire 4 e mezzo. Consapevole di questo problema di eliminare, il fantastista - come riportato da El Chiringuito de Jugones - non vuole che il caso diventi "ufficiale". Non gli resta che lavorare sodo.