Giocatori semi-pro e di futsal in campo: Danimarca ko in Slovacchia

Giocatori semi-pro e di futsal in campo: Danimarca ko in Slovacchia

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte do futsalista Fábio Mendes, do Centro Social de São João. À família e amigos enlutados, o Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas condolências. pic.twitter.com/gTqynwPqAg

Immediato l'intervento dello staff medico che ha praticato un massaggio cardiaco al giocatore. Soccorsi che però non sono serviti a nulla. Fabio Mendes se n'è andato tragicamente tra le lacrime degli increduli compagni e lo straziante applauso del palazzetto di Portimao. È volato via prima che l'ambulanza raggiungesse l'ospedale.

Mancava un quarto d'ora alla fine della sfida valida per la seconda divisione del campionato lusitano di calcio a 5, il punteggio era di 5-2 per la Portimonense quando Mendes si è improvvisamente accasciato a terra.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK