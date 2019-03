Prima dell'esordio nelle qualificazioni agli Europei della Francia il centrocampista parla del rapporto con lo Special One e di un possibile futuro in Spagna. Parole al miele per Solskjaer: "Vogliamo che rimanga."

0 condivisioni

di Simone Cola - 21/03/2019 00:29 | aggiornato 21/03/2019 00:33

Lunga e interessante intervista quella che la stella del Manchester United Paul Pogba ha concesso a Sky Sports UK: il francese ha affrontato diversi temi caldi, dal rapporto terminato a dicembre tra i Red Devils e José Mourinho, che tanto ha fatto parlare, a quello con il nuovo tecnico Ole Gunnar Solskjaer, capace di rivitalizzare una squadra che adesso corre in campionato e crede in un exploit in Champions League che sarebbe clamoroso.

Un Pogba tra passato, presente e futuro. Perché oltre a raccontare la sua versione su una stagione che ha visto lo United cambiare letteralmente volto con l'avvicendamento in panchina tra Mourinho e Solskjaer il centrocampista francese si lascia andare anche ad alcune dichiarazioni su un futuro che potrebbe portarlo un giorno lontano dall'Old Trafford, pronto per vestire la maglia del Real Madrid allenato dal connazionale Zidane. Una destinazione che l'ex-Juve definisce senza mezzi termini "da sogno".

Il Real Madrid rappresenta un sogno per ogni ragazzino, per ogni calciatore. È uno dei club più importanti al mondo, ho sempre detto che è la squadra dei sogni per ogni calciatore. E poi c'è anche Zidane come allenatore. Ma adesso sono al Manchester United, sono felice, gioco e abbiamo un nuovo tecnico.

Pogba tra passato, presente e futuro: "Vogliamo che Solskjaer resti"

Un futuro con le merengues, a maggior ragione adesso che è tornato in panchina Zidane, è dunque tutt'altro che da escludere e potrebbe anzi diventare di grande attualità con la riapertura del calciomercato e il piano di rinnovamento del club voluto tanto dal tecnico quanto dal presidente Florentino Perez. Il presente tuttavia rimane il Manchester United, squadra dove Pogba ha ritrovato un ruolo centrale dopo gli screzi con il veccho allenatore José Mourinho.

Forse con lui avevamo perso fiducia, le cose sono andate male. Si parlava tanto al di fuori del campo, non eravamo abituati...

La rinascita è arrivata con l'arrivo in panchina di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico ad interim che è stato bravo a riportare serenità nello spogliatoio: i risultati sono arrivati - una splendida rimonta in Premier League e il brillante superamento degli ottavi di Champions grazie a una rocambolesca quanto spettacolare vittoria in casa del PSG - ma con essi non ancora la conferma ufficiale dell'allenatore norvegese, su cui Pogba ha comunque le idee chiare.