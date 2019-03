Secondo il quotidiano statunitense il club bianconero parteciperà alla ICC 2019 ma giocando esclusivamente in Cina e a Singapore: una scelta che sarebbe legata al caso Mayorga che vede coinvolto CR7.

di Redazione Fox Sports - 21/03/2019 15:21 | aggiornato 21/03/2019 15:30

Nei minuti in cui la Uefa decide di non multare Cristiano Ronaldo per il gesto rivolto ai tifosi dell'Atletico Madrid, il New York Times parla della Juventus e dell'International Champions Cup 2019 a cui la squadra di Allegri parteciperà durante la prossima estate. Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, il club bianconero ha annunciato che il programma dettagliato sarà reso noto il 27 marzo.

Ma secondo il quotidiano statuinitense, la tournée della Juventus non farà tappa negli Stati Uniti bensì in Cina e a Singapore. Una decisione, scrive il gioranlista Tariq Panja, che sarebbe legata ai problemi giudiziari di Cristiano Ronaldo e all'indagine a suo carico aperta dalla polizia di Las Vegas per il presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga.

La Juventus avrebbe espressamente richiesto alla Relevent Sports, società incaricata di organizzare l'International Champions Cup, di partecipare alla "versione asiatica" della competizione (ci saranno anche Manchester United e Tottenha) per paura che CR7 venga arrestato sul suolo americano.

Cristiano Ronaldo e il caso Mayorga

Per chi non lo ricordasse, Kathryn Mayorga è la modella che ha accusato Cristiano Ronaldo di averla stuprata in una camera d'albergo albergo di Las Vegas, nel 2009, e di essere poi stata pagata 375mila dollari per non denunciare la violenza subita. A quasi dieci anni di distanza, però, ha presenta una nuova denuncia al Dipartimento di Polizia metropolitano di Las Vegas che ha aperto un'indagine. Ronaldo e i suoi legali hanno sempre parlato di "rapporto consensuale" e negato qualsiasi accusa bollandola come fake news.

Juventus summer tour plans mean Ronaldo avoids risk of U.S. detention - https://t.co/NlDdKoTOlI — tariq panja (@tariqpanja) March 20, 2019

UFFICIALE | I Bianconeri tornano a giocare l' @IntChampionsCup quest'estate!

Rimanete aggiornati per scoprire chi affronteremo e dove 👀

Il programma ufficiale sarà annunciato il 27 marzo alle 10:00.#ICC2019 #ChampionsMeetHere pic.twitter.com/rq3AGExoER — JuventusFC (@juventusfc) March 20, 2019