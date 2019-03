Il "torero andaluso" ha ancora un anno di contratto ma è pronto a giurare amore eterno alla maglia azzurrai. Sulla sfida con l'Arsenal: "Dobbiamo fare una partita seria".

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 21/03/2019 16:56 | aggiornato 21/03/2019 17:01

Josè Callejon è arrivato a Napoli nell'estate del 2013, fortemente voluto da Rafa Benitez, insieme al nocciolo duro iberico-argentino formato da Raul Albiol e Gonzalo Higuain. Rappresenta un giocatore imprescindibile per tutti gli allenatori, proprio come il connazionale difensore centrale. In sei stagioni ha collezionato 291 presenze e 78 reti (3 in Serie A nella stagione 2018/2019) tra campionato e coppe.

L'andaluso è uno dei pochi giocatori a non essere soggetto a turnover nell'era di Carlo Ancelotti, che gli ha cucito addosso un nuovo ruolo sulla fascia destra, soffrendo a tratti la perdita del fiuto del gol. Ma le sue prestazioni sono sempre rimaste di altissimo livello, pur con un raggio d'azione più arretrato, più distante dalla linea offensiva, riuscendosi ad adattare volente o nolente all'incarico. C'è la consapevolezza di essere nelle mani di un trascinatore di calibro internazionale come Ancelotti, la soluzione più saggia è accettare i consigli, sacrificarsi maggiormente per la squadra anche segnando meno.

osè Callejon è e sarà ancora a lungo un titolare azzurro, un treno sempre in corsa che parte dalle retrovie e arriva fin sotto la porta avversaria, pronto a garantire più copertura senza mai dimenticare la sua natura pungente in attacco. L'ex Real Madrid ha ancora un anno di contratto con il Napoli, qui ha visto crescere i suoi figli, la famiglia si è perfettamente ambientata, il popolo partenopeo spinge per trattenerlo fino al termine della carriera. Prossimamente siederà al tavolo delle trattative con ADL e deciderà il suo futuro. Il "torero andaluso" si dice pronto a giurare amore eterno alla città.

Josè Callejon con la maglia del Napoli

Josè Callejon: "In campionato non molleremo fino alla fine"

Quindici punti distanziano la capolista Juventus dall'inseguitrice Napoli, un gap incolmabile sulla carta nonostante la sconfitta bianconera a Genova. Lo scontro diretto al San Paolo, con la sfortuna che ha contribuito non poco, ha spezzato le ali al sogno del Napoli. Ma continuare a crederci è un obbligo morale, così come bisogna pensare allo sprint finale in Europa League, sebbene il match con l'Arsenal si preannunci assai complicato. Ma in campo europeo la squadra di Ancelotti ha dimostrato di potersela giocare con tutti, vedi gli scontri con PSG e Liverpool. Servirà massima concentrazione e un pizzico di buona sorte dalla propria parte, un ingrediente che troppo spesso è mancato in questa stagione. Soprattutto in campionato dove la squadra di Allegri la sta facendo da padrona:

La Juve è forte da molti anni - ha detto Callejon a Sky Sport - e non solo ora. Sono una grande squadra, con Cristiano Ronaldo hanno fatto un passo ulteriore in avanti. Noi facciamo il nostro lavoro, abbiamo una grande squadra, abbiamo lottato in queste due partite contro di loro in campionato. Non abbiamo vinto, ma siamo ancora là, siamo secondi, non è finita ancora e non dobbiamo mollare fino alla fine. Negli ultimi sette-otto anni questa società è cresciuta molto e vuole continuare a crescere nei prossimi anni. Bisogna fare un passo avanti e vincere qualcosa. Siamo una squadra giovane che sta crescendo, speriamo che in Europa League sia il nostro anno

Dopo le vittorie contro lo Zurigo e il Salisburgo, c'è maggior convinzione di poter arrivare alla finale di Baku del 29 maggio. Ma c'è uno scoglio londinese da superare per accedere ad una semifinale che in teoria dovrebbe essere più abbordabile (contro Valencia o Villareal).

Abbiamo fiducia di quello che stiamo facendo in EL, abbiamo affrontato due squadre difficili come lo Zurigo e il Salisburgo. Contro l'Arsenal sarà difficile, dobbiamo fare una partita seria, sarà importante fare gol a Londra, poi al San Paolo servirà il sostegno di tutti e noi daremo il massimo in campo

Josè Callejon in azione contro il Parma

Callejon pronto a giurare amore eterno

Dal suo arrivo Josè Callejon ha saputo conquistare non solo una maglia da titolare, ma anche un posto nel cuore dei tifosi napoletani. E un'intesa perfetta con Lorenzo Insigne, grazie a quello schema ormai consolidato di traversone millimetrico sulla destra per lo spagnolo in corsa, con cui ha imbucato i portieri avversari decine di volte.

Ci troviamo bene dal primo giorno che sono arrivato e lui era già qua, dal primo minuto ci siamo capiti. Lui ha questa abilità del passaggio, di mettere la palla dove vuole. Speriamo di fare tanti gol così

L'arrivo di Ancelotti ha coinciso con il suo arretramento in campo, dove ha saputo conquistare anche fiducia del nuovo allenatore rivelandosi uno dei pochi intoccabili insieme a Koulibaly e Albiol (prima dell'infortunio).

Ancelotti è un grandissimo allenatore, mi piace il suo modo di pensare, di stare in campo, di gestire lo spogliatoio e dare consigli. Quello che mi ha colpito al primo impatto è che ha chiesto consigli a noi, dove volevamo giocare. Prima di essere un buon allenatore è una grande persona

A fine stagione potrebbe essere il momento di tirare le somme e decidere se proseguire o lasciare. Ma il suo destino sembra inesorabilmente legato a questa città.