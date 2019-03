Il pentacampione spagnolo si dice pronto alla battaglia, psicologica e in pista, col connazionale: "È come se Ronaldo e Messi fossero nella stessa squadra".

21/03/2019

Jorge Lorenzo ha spesso dovuto convivere con gli infortuni in carriera. Nel settembre 2018 ha riportato una brutta caduta alla prima curva sul circuito di Aragon, qualche settimana dopo un guasto meccanico sulla Ducati ha provocato una caduta in Thailandia, durante la preparazione invernale si è fratturato lo scafoide del polso sinistro, nel week-end di Losail è scivolato nuovamente riportando la lesione della prima costola destra. Ad una settimana dal secondo round stagionale MotoGP in Argentina non è ancora al top della forma, ma ha approfittato del lungo intervallo in campionato per accelerare la riabilitazione.

Al primo appuntamento ufficiale con il team Repsol Honda ha incassato tre punti iridati e ora guarda avanti con la solita dedizione al lavoro che lo ha sempre contraddistinto, portandolo a vincere cinque titoli mondiali. Caparbietà e sacrificio, disciplina e perfezionismo che ha in buona parte ereditato dalla severa educazione paterna. Oltre a una timidezza di fondo mascherata da una pseudo-arroganza che gli ha riservato qualche antipatia da parte di tifosi avversari e mass media. Eppure il 'martillo maiorchino' non ha mai frenato né davanti alle critiche, né dinanzi alla paura.

Sì, la paura di cadere e non potersi rialzare. Come dopo le cinque cadute consecutive del 2008 e l'incidente sul bagnato di Assen nel 2013, che hanno condizionato non poco il suo stile di guida. Senza mai perdere l'istinto naturale alla velocità e alla vittoria che l'ha trascinato a condividere un box scomodo come quello della Honda, dove dovrà vedersela con Marc Marquez, uno dei piloti più competitivi e scomodi della storia della MotoGP. Ancora una volta senza riverenza, ma pur sempre con l'umiltà di un fuoriclasse che sa di avere le carte in regola per salire sul trono iridato.

Jorge Lorenzo si dice quasi ossessionato dalla disciplina, tanto da privarsi di molti piaceri della vita. Il suo volto appare sempre severo, poco propenso alla risata, ma pronto ad un sorriso spesso beffardo. Un modo di essere ereditato dalla dura disciplina impostagli dal padre in tenera età.

Per certi aspetti la mia vita è stata dura, mio ​​padre è stato duro con me, ma devo tutto a quella durezza professionale. Preferisco un padre severo che sappia insegnare i valori importanti della vita, dello sforzo e dell'onestà - ha detto a GQ Spagna -. Siamo due personaggi difficili e se passiamo molto tempo insieme finiamo per litigare, perché abbiamo entrambi un carattere molto forte. Andare d'accordo è sempre complicato, ma un genitore vuole sempre il meglio per il figlio. Anche se a volte non ci riesce.

Consapevole della sua reputazione di personaggio arrogante, ammette che è solo una maschera per coprire la sua timidezza. Quando è costretto a giocare in difesa preferisce attaccare, per non svelare la sua vulnerabilità. D'altronde anche la comunicazione fa parte del gioco e della sfida in MotoGP. Lo sa bene Valentino Rossi che in questo settore sa essere invincibile. E proprio contro il Dottore ha vissuto uno dei momenti più in salita della carriera, come ai tempi del muro all'interno del box.

Era una cosa molto colorata per la stampa, perché era qualcosa che non era mai avvenuto. Ma non ho dato molta importanza, perché alla fine ho potuto vedere i dati di Rossi e lui i miei, il muro era solo estetico, non aiutava molto. Non credo nei muri, credo nelle aperture, vorrei che il mondo fosse una porta aperta, anche se le diverse lingue e usanze dei paesi ci arricchiscono tutti. Vorrei un mondo senza barriere, senza dogana, con la stessa valuta... tutto sarebbe più facile. Non vengo dai muri.

Nessun muro simbolico neppure con Marc Marquez, seppure consapevole che presto, in caso di vittoria, potrebbero rompersi gli equilibri all'interno del box Honda.