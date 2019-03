Notorius, che ha recentemente annunciato un probabile rientro estivo, ammette di essere disposto anche a combattere come co-main eventer. Stoccata per Dillashaw.

21/03/2019

Conor McGregor vola basso stavolta. L'irlandese, tornato dopo quasi due anni d'assenza in quel di UFC 229, è già pronto a rientrare nell'ottagono delle grandi MMA. Ad attenderlo, però, non ci sarà Khabib Nurmagomedov: il daghestano, ancora ai box a causa della squalifica inflittagli dalla Commissione Atletica dello Stato del Nevada per la rissa della T-Mobile Arena, non sarà disponibile prima dell'autunno inoltrato. A ciò va aggiunto il fatto che la promotion pare decisamente più incline ad offrigli il vincente del main event di UFC 236, che vedrà opposti Dustin Porier e il campione pesi piuma Max Holloway per il titolo ad interim delle 155 libbre.

Due avversari già sconfitti da McGregor si candidano dunque a prossimo contendente al titolo detenuto dal giustiziere dello stesso Notorius, che non è riuscito a tener fede ai suoi proclami finendo per essere sottomesso da Khabib Nurmagomedov. Ma quindi: chi affronterà l'irlandese? Da escludere l'ipotesi Tony Ferguson, alle prese con alcuni problemi di salute piuttosto gravi. Resta dunque la pista Nate Diaz, con cui si potrebbe finalmente apporre la parola fine su una delle trilogie più attese dell'intera scena delle MMA. Intanto, come chiarito da McGgregor stesso a Chicago, combattere come co-main eventer non rappresenterebbe affatto un problema, ma ad una condizione.

Sono pronto a combattere. Se UFC vuol vedermi scivolare nel co-main event, io lo faccio. Non è un problema, ma che mi diano le mie meritate azioni UFC. Questo è quello che chiedo.

Nate Diaz che, invece, è stato proprio oggetto di discussione durante un evento promozionale del tour del Proper 12 - il whiskey prodotto da Notorius stesso -, con McGregor che ha chiarito come il più giovane dei fratelli di Stockton meriti un altro match.

Mi ha battuto, poi mi ha dato una rivincita nella medesima categoria di peso, senza alcuna esitazione. Parliamo di un combattente vero, per il quale non ho niente se non rispetto. Gli devo la trilogia, ed è quello che avrà.

Getty Images MMA: Conor McGregor viene colpito da una gomitata di Nate Diaz a UFC 202.

MMA, McGregor su Dillashaw: "Sono il nuovo San Patrizio"

McGregor che, attraverso il proprio profilo Twitter, non ha perso tempo neanche nel commentare l'ennesima vittima illustre di USADA: T.J. Dillashaw, infatti, ha lasciato il titolo pesi gallo UFC a seguito della positività ai test. Un altro illustre personaggio delle grandi MMA che si trova dunque costretto a fare i conti con la realtà dei test USADA, con Notorius che ha così tirato nuovamente fuori i dissapori nati con Dillashaw ai tempi del TUF.

I called that little snake way back.

