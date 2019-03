L'ucraino stila per DAZN la formazione ideale dei compagni avuti in rossonero, inserendosi in attacco insieme a Inzaghi e riservando parole speciali per tutti.

21/03/2019

Pallone d'Oro nel 2004, 322 partite e 175 gol con la maglia del Milan con cui ha vinto Serie A, Coppa Italia e Champions League, Andriy Shevchenko si divide oggi tra il ruolo di commissario tecnico dell'Ucraina, con cui domani affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo nella gara di esordio delle qualificazioni a EURO 2020, e quello di opinionista per DAZN.

E proprio per la piattaforma streaming di sport l'ucraino, arrivato in Italia nel 1999 dopo essersi formato nella Dinamo Kiev del leggendario santone Valerij Lobanovsky, ha stilato la formazione ideale dei suoi anni al Milan, selezionando tra i tanti campioni con cui ha condiviso lo spogliatoio quelli che a suo parere sono stati i migliori.

Schierata con un 4-1-2-1-2, il classico diamante di centrocampo che fece la fortuna del Milan di quegli anni e marchio di fabbrica del mister Carlo Ancelotti - scelta decisamente scontata in panchina, visti i brevi trascorsi iniziali con Zaccheroni e Terim e i grandi traguardi centrati con l'attuale tecnico del Napoli - la Top 11 rossonera di Shevchenko è una formazione che lo stesso attaccante ucraino definisce a ragione "una grande squadra: difesa solida, centrocampo fantastico, fortissimi in attacco".

Milan, ecco la top 11 di Shevchenko: "Una grande squadra"

In porta Shevchenko inserisce Dida, estremo difensore brasiliano che nel corso della carriera ha avuto alti e bassi ma che quando era al top della forma è stato giustamente considerato uno dei migliori al mondo rendendosi protagonista di alcuni interventi che ancora oggi, rivisti in video, lasciano a bocca aperta.

La difesa a quattro è composta da destra a sinistra da Cafu, Nesta e da due istituzioni del Milan come Costacurta e Paolo Maldini, che l'ucraino definisce "un grande capitano, un grande amico e un grande giocatore".

Ecco poi il centrocampo: regista davanti alla difesa Andrea Pirlo, che proprio al Milan esplose nella posizione che lo avrebbe portato poi a essere considerato uno dei migliori al mondo e che letteralmente cambiò, come conferma lo stesso Shevchenko, la storia rossonera di quegli anni.

Quando ha cominciato a giocare davanti alla difesa ha trasformato completamente il Milan e il suo gioco. Un grande, grande giocatore, un grande amico. Andrijuska.

Interni di centrocampo Shevchenko indica Gennaro Gattuso, che loda per la sua fortissima presenza tanto in campo quanto fuori, e Clarence Seedorf, uno dei calciatori più completi mai visti in rossonero e capace di equilibrare la squadra agendo a volte sulla linea di centrocampo e altre in appoggio a Kaká, Pallone d'Oro 2007 e campione che Sheva ovviamente inserisce come trequartista e del quale ricorda con particolare piacere le tipiche progressioni di 20-30 metri: "un vero spettacolo."

In attacco accanto a Filippo Inzaghi - 300 presenze e 126 reti con il Milan - Shevchenko schiera proprio se stesso, raccontando che l'intesa con Super Pippo non fu immediata né semplice ma che poi con il tempo divenne naturale: l'ucraino si adattò al compagno - "un grande bomber con grandissimo fiuto del gol" - agendo intorno a lui, processo non troppo complesso per chi è cresciuto alla scuola di un grandissimo del calcio come Lobanovsky.

E se il rapporto con il suo mentore e scopritore è speciale e noto a tutti - fu a lui che Shevchenko dedicò il Pallone d'Oro vinto nel 2004, portato direttamente sulla tomba del grande allenatore scomparso nel 2002 - lo è altrettanto quello che lo lega a Carlo Ancelotti, tecnico con cui ha condiviso la quasi totalità di una storia d'amore, quella che lo lega al Milan, che da calciatore è durata un totale di 8 stagioni ma che ancora oggi è più viva che mai.

Milan, la top 11 di Shevchenko (4-1-2-1-2): Dida; Cafu, Costacurta, Nesta, Maldini; Pirlo; Gattuso, Seedorf; Kaká; Inzaghi, Shevchenko. All.: Ancelotti.