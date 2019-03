Il club rossonero ha convocato l'argentino e l'agente dell'ivoriano, impegnato con la sua Nazionale: multa in arrivo per entrambi. L'ex Atalanta rischia anche l'esclusione contro la Samp.

di Redazione Fox Sports - 21/03/2019 21:30 | aggiornato 21/03/2019 21:58

Le scuse in mondivisione di Franck Kessié e Lucas Biglia non sono bastate per evitare provvedimenti. Dopo la lite tra i due giocatori nel bel mezzo del derby tra Milan e Inter, oggi l'argentino e l'agente dell'ivoriano (Kessié era assente perché impegnato con la sua Nazionale), George Atangana, sono stati convocati nella sede del club rossonero.

Come riporta Sky Sport, è andato in scena un incontro al termine del quale la dirigenza milanista ha fatto sapere che entrambi i giocatori verranno multati. Non si conosce ancora l'entità della sanzione pecuniaria, ma con ogni probabillità sarà una cifra molto rilevante.

Nei confronti di Kessié potrebbero essere presi ulteriori provvedimenti. L'ex Atalanta potrebbe essere escluso dal tecnico Gennaro Gattuso nel match contro la Sampdoria in programma a Marassi il prossimo 30 marzo alle 20.30. Per Biglia invece non dovrebbero esserci altre punizioni.