Il figlio di Paolo e nipote di Cesare è arrivato alla Nazionale Under 18. Il suo ruolo è centrocampista offensivo: "A differenza di nonno e papà, io penso a fare gol".

di Alberto Casella - 21/03/2019 21:52 | aggiornato 21/03/2019 21:56

Dici Maldini e pensi ovviamente al Milan, perché del club rossonero i Maldini sono stati entrambi indimenticabili e indimenticate bandiere. Quasi 400 le partite giocate da Cesare, il capostipite, fra il 1954 e il 1966, mentre il figlio Paolo ha passato i 900 match, nel corso di una carriera più che ventennale.

Ora è il turno di Daniel Maldini, figlio di Paolo, ad affacciarsi nel calcio che conta. Classe 2001, è cresciuto nelle giovanili rossonere, ora è già arrivato alla Primavera di Federico Giunti e il suo nome, o meglio il suo cognome, sta facendo già sognare i tifosi del Diavolo.

Già, perché Daniel, oltre ad aver sempre giocato nelle categorie superiori a quelle della sua età, è già arrivato anche alle giovanili azzurre, visto che è appena stato convocato dalla Nazionale italiana Under 18 per l'impegno di venerdì 22 marzo a Katwijk contro l'Olanda.

Milan, Daniel Maldini nell'Italia Under 18: sulle orme di Cesare e Paolo

L'auspicio, e non solo dei tifosi del Milan naturalmente, è che Daniel Maldini possa ripercorrere anche in azzurro il cammino del nonno e soprattutto del padre. Cesare, che fu meno fortunato, giocò in Nazionale in anni non troppo felici per l'Italia calcistica - partecipò ai Mondiali in Cile del 1962, non memorabili per noi - ma ne fu anche capitano, mentre Paolo raggiunse 126 presenze e giocò anche una finale di Coppa del Mondo, quella disputata negli Stati Uniti. Alla vigilia di questa nuova entusiasmante esperienza, Daniel ha svelato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport:

Per me è un onore indossare questa maglia, sono felice di essere qui. Spero un giorno di arrivare in nazionale maggiore, come hanno fatto mio padre e mio nonno. Papà mi ha insegnato molto, mi ha aiutato tanto dandomi sempre consigli. Soprattutto, mi ha sempre detto di restare umile e con i piedi per terra.

Daniel Maldini, centrocampista con vizio del gol

Daniel, che fra l'altro ha pure un fratello, Christian, che gioca difensore centrale nel Fano in Serie C, ha rimarcato anche le differenze con i suoi illustri parenti:

Io sono un centrocampista offensivo/attaccante, una mezza punta che pensa a far gol. I miei punti di forza? Giocare a pochi tocchi, vedere il gioco prima degli altri. E poi i calci da fermo.

Malda, come lo chiamano i compagni, ha il contratto che scadrà nel 2021, ma il Milan è nel dna della sua famiglia da generazioni e c'è da scommettere che il rinnovo non sarà un problema.