Di recente Mido, affermatissimo commentatore televisivo in tutto il Medio Oriente, aveva fatto parlare di sé per aver perso ben 50 chili in appena un anno, ritrovando una forma smagliante. Ora dovrà mettersi alla ricerca di una nuova squadra da allenare.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK