Il celebre figlio d'arte è pronto per il suo debutto nel campionato mondiale di Formula 2. Si è preparato al meglio e non sente la pressione degli accostamenti al padre.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 21/03/2019 15:41 | aggiornato 21/03/2019 15:46

La marcia di avvicinamento di Mick Schumacher alla Formula 1 è a buon punto. Nel 2019 il celebre figlio d'arte correrà nel campionato mondiale Formula 2, quello che rappresenta l'ultimo step prima del grande salto definitivo.

Bisognerà vedere se il figlio di Michael Schumacher già alla prima stagione nella categoria riuscirà ad affermarsi, guadagnandosi subito un sedile in F1. Potrebbe anche servirgli un anno di apprendimento nel quale crescere costantemente per poi magari puntare al titolo nel 2020, rinviando il suo approdo nel Circus.

Il 20enne pilota tedesco, che da gennaio è entrato nella Ferrari Driver Academy, è risultato tra i più veloci nei test pre-campionato della Formula 2 e si candida ad un ruolo di protagonista. La prima gara del 2019 sarà in Bahrein a fine marzo, nello stesso weekend nel quale corre pure la Formula 1 sul circuito di Sakhir.

Mick Schumacher festeggia dopo il trionfo in Formula 3 nel 2018

Mick Schumacher tra futuro e confronti con papà Michael

Anche quest'anno Mick Schumacher corre con Prema Powerteam, divenuto ormai una sorta di famiglia per lui. Ne fa parte dal 2016 e la squadra italiana lo accompagnerà anche in questa nuova avventura in Formula 2. Lui è motivatissimo per questa esperienza che rappresenta un salto di qualità della sua carriera.

In inverno mi sono allenato tanto - ha spiegato il pilota al sito ufficiale del team - per poter essere preparato al 100% e ora credo di esserlo al 110%. Sono molto motivato. Il mio obiettivo nel 2019 è quello di imparare il più possibile. Raccoglierò tutte le informazioni a disposizione e cercherà di apprendere dalle tante persone che mi stanno attorno. Le monoposto qui sono aggressive e veloci che in Formula 3. Bisogna capire le gomme al 100% per fare un buon lavoro.

Dopo aver vinto il campionato europeo di Formula 3 nel 2018, dovrà confermare il proprio talento anche in F2. Mick Schumacher sa che la Ferrari lo seguirà con molta attenzione e lui conta di imparare tanto anche dagli uomini della driver academy della scuderia di Maranello.

Posso imparare molto da loro, hanno molta esperienza. Sono stati aperti nei miei confronti e mi hanno accolto bene, mi sono sentito in famiglia. Sono felice.

Inevitabili i paragoni con suo padre, Michael Schumacher, ma il giovane Mick non sente pressione nell'essere accostato a una leggenda delle corse automobilistiche.