Undici punti separano il fanalino di coda Huesca dal Leganes, 14esimo ma col peggior attacco del campionato. E dopo la sosta c'è Celta - Villarreal.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 21/03/2019 10:31 | aggiornato 21/03/2019 10:36

Tre parole, un solo obiettivo: rimanere in Liga. È questa la missione che le sette squadre attualmente coinvolte nella lotta salvezza nel massimo campionato spagnolo dovranno portare a termine al rientro dalla sosta, dopo la quale rimarranno solo più dieci partite da giocare prima di sancire il definitivo fallimento di qualcuno a discapito della gioia altrui. D'altronde la massima serie iberica è questa, chiede massimo sforzo e concentrazione senza concedere nulla in cambio.

Lo sa bene il Celta Vigo, inchiodato al terzultimo posto da ormai diverse settimane e reduce da un periodo particolarmente negativo, nel quale ha messo insieme cinque sconfitte nelle ultime sei partite. Per ripescare l'ultimo successo dei galiziani occorre andare a ritroso fino ai primi di febbraio, quando al Balaidos fu il Siviglia ad arrendersi alla rete di Okay Yokuşlu, centrocampista turco classe 1994 arrivato in estate dal Trabzonspor e rivelatosi come una delle pochissime note liete nel marasma generale.

I biancoazzurri girano su numeri difensivi abbastanza deludenti: con la quarta peggior difesa della Liga, la squadra di Fran Escribà rischia di andare incontro alla peggior stagione assoluta da quando ha rimesso piede definitivamente al piano di sopra. Da qualche anno a Vigo stanno cercando di compiere uno step ulteriore con l'obiettivo di stabilizzarsi una volta per tutte nella borghesia spagnola, ma gli equilibri - in un ambiente così particolare - faticano a essere trovati. Come se non bastasse, da un paio di mesi la squadra sta rinunciando anche a Iago Aspas: il bomber, tornato a casa dopo una breve parentesi biennale tra Liverpool e Siviglia, è stata l'arma in più del Celta nelle ultime annate.

Il Villarreal festeggia la vittoria sul Rayo Vallecano: tre punti pesanti in chiave salvezza per il Submarino Amarillo

Liga, lotta salvezza: Celta e Villarreal, le nobili decadute

Adesso però Aspas è fuori da inizio febbraio a causa di un noioso infortunio muscolare che sembra non volergli concedere alcuna tregua. La sua assenza è molto pesante, perché toglie al tecnico Escribà diverse soluzioni offensive, costringendo il collettivo a incaponirsi nella giocata verso Maxi Gomez, il terminale offensivo di un Celta che lo scorso anno aveva trovato nella coppia composta dal gigante uruguagio e dal bomber di Moaña una chiave particolarmente efficace per scardinare le difese avversarie.

Il resto lo ha fatto il club: Carlos Mouriño, vulcanico numero uno della società, ha cominciato la stagione con Antonio Mohamed in panchina e l'ha proseguita con il portoghese Miguel Cardoso, a sua volta cacciato senza rimorsi dal Nantes. Poi, una volta incassato anche il fallimento di quest'ultimo, si è affidato a Escribà, a spasso da un anno e mezzo dopo l'esonero al Villarreal. E sapete che partita c'è al rientro dalla sosta? Esatto, proprio lo scontro diretto tra galiziani e valenciani.

El Villarreal se aleja del descenso después de enlazar 2 victorias por primera vez en esta Liga.



El único equipo que no ha ganado dos partidos seguidos en esta Liga es el Éibar. — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 17, 2019

Il Submarino Amarillo è la squadra che arriva meglio all'appuntamento: nonostante un periodo di appannamento, a Villarreal si sono ripresi andando a vincere tre delle ultime cinque partite. Anche la stagione dei canarini è stata abbastanza movimentata: le prestazioni altalenanti hanno portato Fernando Roig ad allontanare e poi richiamare Javi Calleja. In mezzo c'è stato il breve interregno di Luis Garcia, ma l'impressione è che la squadra non abbia mai veramente scaricato l'attuale allenatore.

Inoltre, contrariamente al Celta, il Villarreal ha portato avanti anche un'ottima campagna in Europa League, dove adesso si giocherà l'accesso alle semifinali nel derby col Valencia. Contrariamente ai prossimi avversari in Liga, il Submarino ha una rosa molto più completa a livello qualitativo: l'impressione è sempre stata quella di essere vittime di una specie di blocco dovuto alla paura di dover per forza fare risultato. Le ultime due uscite - entrambi scontri diretti - hanno portato altrettante vittorie, con Escribà che finalmente ha potuto festeggiare il ritorno al gol l'intera totalità dei suoi attaccanti. Un fattore in più in vista del Celta.

Escribá es el segundo entrenador que llega al Celta con una Liga de Primera en marcha y sufre dos derrotas.

El primero fue Arza en 1970. — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 16, 2019

Huesca e Rayo Vallecano, missione (quasi) impossibile

Poche ore fa Vallecas è stata sconvolta da un grande e inaspettato ritorno: Paco Jémez, l'architetto delle due ultime salvezze in Liga dei Bukaneros, è tornato al capezzale della squadra con la quale si era imposto all'attenzione generale qualche anno fa. Il suo Rayo proponeva un calcio efficace e offensivo, ma ciò che risaltava di più era il grande rapporto che il tecnico aveva instaurato con l'ambiente biancorosso. Jémez è stato richiamato nella periferia di Madrid per tentare di salvare la squadra da una retrocessione che pare quasi certa.

Non tanto per i punti, intendiamoci, quanto per il fatto che questo Rayo Vallecano ha problemi strutturali parecchio rimarcati: la squadra prende troppi gol e davanti dipende dalle lune di Raul De Tomas, recentemente andato in doppia cifra ma incapace di sorreggere da solo l'intero peso del gioco. Attorno a lui però c'è davvero poca qualità e, proprio per questo, il compito di Jémez potrebbe essere più complicato del previsto. Il suo sistema di gioco ha bisogno di pazienza per essere assimilato totalmente, ma qui il tempo comincia a scarseggiare.

Il lato positivo è che ormai non c'è più nulla da perdere. Ragionamento terra terra, è vero, che però non fa una piega e coinvolge anche il Huesca. Gli Azulgrana chiudono attualmente la classifica di Liga e, nonostante il cambio in panchina abbia portato a qualche miglioramento, in Aragona devono fare i conti con il secondo peggior attacco del momento e con il fatto che alcuni degli uomini di punta, come per esempio il Cucho Hernandez, non stanno mantenendo le attese. Francisco Rodriguez sta ottimizzando le risorse, ma l'inventiva - almeno in questo caso - potrebbe non bastare.

Valladolid, Levante, Leganes: l'obiettivo è non distrarsi

A quota 29 punti, pari con il Villarreal, troviamo invece il Valladolid. La Pucela è una delle tre neopromosse e nel girone di ritorno ha avuto un calo vistoso delle prestazioni, basti pensare che ben cinque delle sette vittorie totali ottenute fino a oggi sono arrivate nella prima metà di campionato (quattro addirittura di fila). Nonostante ciò i biancoviola sono ancora al di sopra della linea di galleggiamento: mantenere la categoria significherebbe molto per una realtà piccola ma ambiziosa, che nella scorsa estate ha visto insediarsi nientemeno che Ronaldo nel ruolo di presidente.

La vittoria di Eibar, ottenuta con due reti nel recupero, ha permesso a Sergi Guardiola e compagni di mantenere le distanze dal Celta, permettendo al Valladolid di preparare al meglio le prossime sfide contro Real Sociedad e Leganes. Già, i Pepineros, il peggior reparto offensivo del campionato e la miglior difesa della metà bassa di Liga: uno status davvero particolare, perché la squadra di Pellegrino fa fatica a segnare e nel 2019 si è interamente affidata alle invenzioni di Yusseff En-Nesyri, uno dei migliori marcatori dell'anno solare.

Da quando si è inceppato lui però i madrileni faticano a trovare la via del gol e, nelle ultime cinque partite, hanno perso addirittura tre volte. Ciò non gli ha impedito di mantenere comunque otto punti di vantaggio sulla terzultima e due sull'immediata inseguitrice, il Levante. I Granota avevano cominciato molto bene la stagione, inanellando una serie di risultati e prestazioni decisamente positive.

Poi qualcosa si è guastato: dalle parti del Ciudad de Valencia si mormora di una squadra troppo convinta dei propri mezzi che ha smesso di giocare con grinta, ma anche le voci di mercato su alcuni calciatori potrebbero aver disturbato l'ambiente. In ogni caso i mezzi per uscirne definitivamente sembrano esserci, tra un'invenzione del Comandante Morales e un piazzato del macedone Enis Bardhi, due elementi in grado di impreziosire ulteriormente quello che, a oggi, rimane ancora il campionato più bello del mondo.