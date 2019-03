La decisione della commissione disciplinare sul gesto di CR7 è arrivata.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 21/03/2019 14:58 | aggiornato 21/03/2019 15:02

La Juventus tira un sospiro di sollievo. Cristiano Ronaldo non è stato squalificato dalla commissione disciplinare della Uefa per il gestaccio rivolto ai tifosi dell'Atletico Madrid al termine del ritorno degli ottavi di Champions League. Il portoghese dovrà pagare solo una multa e sarà quindi presente contro l'Ajax nella gara valida per l'andata dei quarti in programma all'Amsterdam ArenA il 10 aprile.

Il massimo organo calcistico europeo contestava a Cristiano Ronaldo la violazione dell'articolo 11 dei Regolamenti Disciplinari. Non si parlava invece dell'articolo 15 che avrebbe comportato una squalifica automatica. CR7 se la cava quindi con la stessa sanzione che era stata infilitta a Diego Pablo Simeone per un identico gesto fatto al Wanda Metropolitano.

La Juventus si è sempre detta serena e convinta che alla fine la Uefa non avrebbe fermato Ronaldo. "Non penso che verrà squalificato", erano state le parole del vice presidente Pavel Nedved. Simili anche le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, Federico Bernardeschi ed Emre Can, tutti uniti nel difendere il campione di Madeira.