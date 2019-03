Nella giornata odierna il massimo organo calcistico europeo si pronuncerà sul portoghese. Il club bianconero pronto a fare ricorso al TAS in caso di squalifica.

di Redazione Fox Sports - 21/03/2019 09:54 | aggiornato 21/03/2019 10:00

In un certo senso Juventus-Atletico Madrid finirà soltanto oggi. Già, perché a ore è attesa la decisione della Uefa su Cristiano Ronaldo. Nei confronti del portoghese è stata aperta un'inchiesta dal massimo organo calcistico europeo per il gesto rivolto ai tifosi dei Colchoneros al triplice fischio del ritorno degli ottavi di Champions League. Un match già entrato nella storia per la meravigliosa tripletta del numero 7 bianconero.

Ronaldo rischia una multa (l'ipotesi più probabile) ma anche una giornata di squalifica che gli farebbe saltare Ajax-Juventus, in programma il 10 aprile all'Amsterdam Arena. La Uefa lo accusa per la violazione dell'articolo 11 dei Regolamenti Disciplinari Uefa. Non c'è invece traccia di violazione dell'articolo 15 che avrebbe comportato una squalifica automatica.

La società di Andrea Agnelli dal canto suo si dice serena ma si prepara comunque allo scenario peggiore. Nel caso in cui Ronaldo venisse fermato per un turno, sarebbe immediato il ricorso in appello o al TAS. Tuttavia, come già ribadito, tutto lascia pensare che alla fine CR7 se la caverà con una semplice multa visto che non ha precedenti simili e che Simeone - per un gesto identico - è stato sanzionato con un'ammenda.