Il centrocampista dello Zenit ha svelato un interessante retroscena di mercato.

di Redazione Fox Sports - 21/03/2019 08:33 | aggiornato 21/03/2019 13:40

Ha lasciato ad agosto 2018 la Juventus ed è volato in Russia, dove ha firmato per lo Zenit. Ma nel suo cuore Claudio Marchisio porterà sempre i colori bianconeri, indossati fin da quando era solo un bambino. E pensare che in Italia avrebbe potuto indossare anche un'altra casacca, ma lui ha detto no per due volte.

Il Milan - ha raccontato Marchisio a La Gazzetta dello Spor - mi ha cercato prima con Allegri in panchina e poi con Montella. Mi sono sempre arrivate tante offerte sia dall'estero che dall'Italia, per me la squadra importante oltre alla Juventus è sempre stata il Milan. Però non sarei mai andato in un altro club italiano

Il Principino ha poi parlato della dolorosa fine dell'avventura in bianconero:

L'avventura con la Juventus era al capolinea ma il mercato stava per chiudere i battenti, così pensavo che alla fine sarei rimasto. Invece la società decise di rescindere. Non è stato facile, ma in me c'era il desiderio di cambiare. Con il senno di poi si può dire che avrei avuto spazio visti i tanti infortuni, ma sarebbe stato sbagliato rimanere. Io ho sempre messo il gruppo davanti al singolo

Poi un bilancio della sua carriera e una battuta su Allegri:

Ho dato tanto e ricevuto tanto alla Juve, mi reputo fortunato per ciò che ho avuto. Ho perso due finali di Champions League e un Europeo, ma sono felice di aver vinto 7 scudetti. Berlino e Cardiff sono due grandi rimpianti per la storia della Juve e in particolar modo di quel gruppo. Sentivamo che prima o poi la Champions l'avremmo vinta, spero sia l'anno buono. Allegri? Io e lui non abbiamo mai litigato, solamente dopo il mio infortunio aveva altre priorità e non mi vedeva più come prima. Io gli chiesi fiducia e continuità, ma lui ha fatto altre scelte

Infine sulla scelta di sposare lo Zenit: