In un'intervista concessa a beIN Sports lo Special One rivela di aver rifiutato "3 o 4 offerte" e nega che gli appunti critici nei confronti del Barcellona pubblicati dal Mirror fossero suoi.

0 condivisioni

di Simone Cola - 21/03/2019 11:13 | aggiornato 21/03/2019 11:18

A distanza di tre mesi dalla conclusione del rapporto con il Manchester United - la separazione arrivò il 18 dicembre 2018 - José Mourinho confessa in un'intervista a beIN Sports di essere pronto a rimettersi in gioco. Deciso a dimostrare a tutti di non aver perso il proprio tocco magico, di essere ancora lo Special One, il portoghese sceglierà con molta attenzione la sua prossima destinazione, la base da dove ripartire dopo alcune esperienze poco brillanti.

Nel corso di questi tre mesi lontano dalla panchina Mourinho ha saputo riciclarsi brillantemente come opinionista televisivo e conduttore, ma rimane un uomo di campo e per questo dalla prossima estate il 56enne portoghese si dice certo del suo ritorno in pista come allenatore: dove questo accadrà resta però un mistero.

Non so dove, da qualche parte. Andrò a vincere ancora. Mi piacerebbe tornare a giugno in un nuovo club, un nuovo pre-campionato. E so esattamente cosa non voglio. Per questo ho rifiutato 3-4 offerte diverse, ho dovuto dire di no. E so cosa voglio, non in termini di un club specifico, ma del tipo di lavoro, della sua dimensione. So cosa voglio e lo aspetterò.

Mourinho e gli appunti sul Barcellona: "Mi spiace deludervi, non li ho scritti io"

Quello che è (quasi) certo è che Mourinho non ripartirà da una Nazionale, un lavoro che non ritiene adatto al suo modo di vivere quotidianamente il calcio. Ma questi mesi non vanno certo intesi come una vacanza: lo Special One sta lavorando su se stesso per tornare ancora migliore di quando ha lasciato, per ripartire al meglio.

In questo momento in cui sono senza lavoro sto lavorando per farmi trovare pronto per il prossimo. Non è una vacanza, non è che sono annoiato senza sapere cosa fare. Mi sto preparando per il mio prossimo lavoro e questo è qualcosa che quando lavori ogni giorno nel calcio, con sei conferenze stampa e tre gare ala settimana, analisi pre e post partita, a volte non hai tempo di fare. Tornerò ancor più preparato.

Essere allenatore è un lavoro, un compito, che José Mourinho ha sempre svolto con passione e rispetto, ed è per questo che lo Special One si sente in dovere di tornare sugli appunti pubblicati recentemente dal Mirror e attribuiti proprio a lui, note poco lusinghiere nei confronti dei giocatori blaugrana in cui campioni come Messi e Ronaldinho venivano definiti "tuffatori". Il portoghese affida la sua risposta al Sun.