Le parate dell'estremo difensore della Sampdoria salvano gli azzurrini. Nel 4-4-2 di Di Biagio non brilla il reparto offensivo.

di Paolo Gaetano Franzino - 21/03/2019 21:03 | aggiornato 21/03/2019 21:11

A 87 giorni dal debutto europeo, l'Italia Under 21 non va oltre lo 0-0 contro i pari età dell'Austria. Nell'amichevole giocata al Nereo Rocco di Trieste, gli azzurrini pareggiano senza creare tante occasioni da gol, venendo, al contrario, più volte salvati dal portiere Audero, il migliore in campo.

Reduce da due sconfitte contro Inghilterra e Germania, la formazione di Di Biagio non riesce a invertire la rotta, mancando nuovamente l'appuntamento con la vittoria. L'ultimo successo risale dunque sempre al 2-0 alla Tunisia dello scorso 15 ottobre.

L'Italia Under 21 è attesa adesso dalla partita contro la Croazia, che si giocherà al Benito Stirpe di Frosinone lunedì prossimo alle ore 18.30.

L'undici iniziale schierato da Di Biagio

Under 21, Italia-Austria 0-0: il racconto del match

Di Biagio propone a sorpresa il 4-4-2, stravolgendo anche negli interpreti la probabile formazione indicata dai principali quotidiani. In porta c'è Audero, in difesa Bonifazi e Luperto, in attacco è Bonazzoli a fare coppia con Cutrone, con Murgia e Orsolini sugli esterni. Vanno in panchina, tra gli altri, l'influenzato Meret, Tonali e Parigini.

Diverse novità pure nelle file dell'Austria. Privato di Posch, Wober e Laimer (tutti in nazionale maggiore), e con Lienhart e Wolf infortunati, il CT Gregoritsch dà una possibilità a Maresic, Ljubicic e Honsak, assenti nel playoff contro la Grecia vinto lo scorso novembre.

Partono bene gli azzurrini, vicini al vantaggio dopo neanche ottanta secondi: Bonazzoli raccoglie sul filo del fuorigioco il tiro-cross di Orsolini, ma l'attaccante del Padova sbaglia il tap-in calciando addosso al portiere. Dopo un colpo di testa di Murgia e un altro tentativo di Bonazzoli, entrambi terminati di poco a lato, gli austriaci cominciano a farsi vedere dalle parti di Audero. Alla mezz'ora, un errore di Bonifazi innesca la corsa di Honsak, che calcia male senza nemmeno approfittare dell'inserimento di Lovric. Tre minuti più tardi, Horvath impegna dal limite l'estremo difensore della Sampdoria, che al 43' respinge con un grande intervento pure il sinistro ravvicinato di Honsak.

Una fase del match

Secondo tempo: ancora Audero protagonista, esordio per Tonali

La ripresa inizia con il tiro di Locatelli. Ma gli azzurrini rischiano ancora di andare sotto, con Audero due volte costretto al salvataggio, prima su Lovric e poi su Horvath. Di Biagio inserisce Parigini, Dimarco, Valzania e Moncini; nell'Austria si vede Jakupovic, attaccante dello Sturm Graz in prestito dall'Empoli.

Al 76' Mandragora perde un pallone sanguinoso al limite dell'area, Schmidt è bravo ad approfittare dell'errore del centrocampista ma non a beffare Audero, nuovamente in versione “muro”. Poi, un'altra girandola di sostituzioni, con gli ingressi di Adjapong, Romagna e Tonali, all'esordio nell'Italia Under 21. Il punteggio, però, rimane sempre sullo 0-0.