Tra l'attaccante argentino e il club nerazzurro solo una tregua momentanea: a giugno avverrà la separazione. E spunta il dialogo tra il giocatore e il presidente Zhang.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 21/03/2019 09:31 | aggiornato 21/03/2019 09:41

Fumata bianca, Mauro Icardi torna in gruppo a 36 giorni di distanza dalla decisione della dirigenza dell'Inter di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. Decisivo l'incontro tra l'amministratore delegato Giuseppe Marotta e l'avvocato Paolo Nicoletti, scelto da Wanda Nara per rappresentare il giocatore. Che alla fine ha dovuto accantonare le sue pretese, su tutte quella di riavere indietro la fascia.

Si tratta in ogni caso di una tregua momentanea, nulla più. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a meno di clamorosi colpi di scena a giugno sarà addio tra l'Inter e Mauro Icardi, che ha un contratto in scadenza nel 2021 e potrà quindi essere ceduto a peso d'oro. Difficile dire quali squadre si faranno avanti, di sicuro si prospetta un'estate bollente.

Fino a giugno Icardi cercherà di riconquistare la fiducia di Spalletti che ad oggi considera titolare Lautaro Martinez. Il tecnico, che avrà la libertà di gestire la situazione come crede, vuole vedere come il numero 9 tornerà in gruppo, come si inserirà e si comporterà con i compagni di squadra. Soprattutto con i Nazionali Perisic e Brozovic, due tra i giocatori che hanno meno feeling con l'argentino.

Luciano Spalletti ritrova Mauro Icardi

Inter, Icardi e quella conversazione con Zhang: "Togliermi la fascia è stata un'umiliazione inutile"

Intanto l'edizione odierna de La Repubblica racconta il faccia a faccia tra Icardi e il presidente dell'Inter, Steven Zhang, andato in scena alla vigilia del derby vinto 3-2 contro il Milan. Il giocatore avrebbe detto:

Da parte mia non c'è mai stata una mancanza di rispetto, ho il 97,5 per cento di partecipazione agli allenamenti e nessuno si è mai lamentato della mia professionalità né del mio comportamento. Togliermi la fascia è stata un'umiliazione inutile

Il numero uno nerazzurro ha difeso le scelte della dirigenza e dell'allenatore, consigliando al giocatore di fare un passo indietro e dimostrarsi più disponibile. Per il bene dell'Inter che deve assolutamente raggiungere la qualificazione in Champions League.