Due caratteri fumantini che insieme si sono trovati a meraviglia e spesso si sono scontrati. Zlatan Ibrahimovic e José Mourinho hanno condiviso sia l'esperienza all'Inter che quella al Manchester United. Dell'avventura nerazzurra è tornato a parlare l'attacante svedese, che ha raccontato un aneddoto proprio sullo Special One ai microfoni del Mirror:

Ricordo una partita difficile, avevamo fatto un pessimo primo tempo - racconta il giocatore del Los Angeles Galaxy - e lui mi aveva criticato durante l'intervallo davanti a tutta la squadra. Di lì a breve avrei dovuto ricevere un premio come miglior giocatore in Italia, così mi lui mi disse: "Quando vai su quel palco e ricevi il tuo premio, dovresti vergognarti per come stai giocando ora, non te lo meriti"