Il colosso americano vuole cambiare il settore dei videogiochi che saranno in streaming e accessibili da qualsiasi dispositivo mobile. Ma serve una connessione al top.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 21/03/2019 15:38 | aggiornato 21/03/2019 15:43

“Il futuro dei videogames non è in una scatola”. Inizia così la presentazione di Google Stadia, nuova piattaforma pronta a rivoluzionare il mondo dei videogiochi. A Mountain View inizia una nuova era: i contenuti saranno disponibili in streaming, una sorta di Netflix ma non per film e serie TV. I colossi Sony con PlayStation e Microsoft con Xbox sono avvisati.

Si paga e si gioca online. Servono un abbonamento e un qualsiasi dispositivo, che sia un computer, un tablet o uno smartphone. E non sono i soliti "giochini" da intrattenimento. Verranno messi a disposizione titoli da tripla A, ovvero il meglio che ci possa essere in giro. Niente a che vedere con i servizi in abbonamento già esistenti.

Stadia di Google vuole ribaltare completamente l’idea di videogioco. E c’è di più: prevista una super partnership con YouTube, altro pezzo di Big G. che già da anni ospita gamer che mostrano tecniche e strategie. Se mentre vedi un video di un giocatore ti viene voglia di partecipare, basta cliccare su un link e via al divertimento. Rivoluzionario.

Google Stadia, la presentazione della nuova piattaforma

Google e la nuova idea di videogiochi: ecco Stadia

Basta una notizia per capire che il mondo dei videogiochi sta per cambiare: con Google Stadia non sarò richiesto nessun download, nessuna installazione, nessuna patch, ma soprattutto nessuna console. Benvenuti nella nuova era in cui si giocherà in streaming con un abbonamento. Stadia come la Netflix dei giochi. In tanti la descrivono così. Il principio è lo stesso: tramite i dispositivi mobili quali pc, tablet e smartphone, ma anche con una smart-tv, si potrà giocare online con i migliori titoli del momento. Stop agli acquisti onerosi per un supporto fisso o per il download. I nomi illustri del settore hanno già detto sì: Ubisoft, id Software ed Epic Games metteranno a disposizione i propri giochi.

Stadia: data di uscita e connessione

Il lancio di Stadia avverrà entro il 2019. Non ci sono ancora date ufficiali, ma qualche gioco già annunciato sì: Assassin’s Creed Odyssey, Doom Eternal, NBA 2K19, Shadow of The Tomb Raider i più interessanti. Ci sarà il tempo, soprattutto in Italia, per migliorare una delle peggiori reti internet d’Europa. Nello Stivale si viaggia a 14,1 Mbps di media. Troppo poco e troppo pochi gli utenti che possono vantare la fibra. Per giocare su Stadia ad una risoluzione Full Hd a 60fps serve una connessione a 25 Mbps. Questa è la velocità minima, anche se non è esclusa l’ipotesi di una riduzione grafica a 720p, la stessa dello streaming di PlayStation Now. La vera bomba per tutti gli amanti dei videogiochi però, sarà la riproduzione in 4K a 60fps. E qui la connessione minima per giocare si alza a 30 Mbps. Ma c’è una considerazione da fare: i test beta di Stadia in 4K sono stati fatti sono una rete a 200 Mpbs. Insomma, avere una connessione veloce e stabile è la priorità assoluta. Durante la presentazione è stato svelato anche un joystick apposito. Si potrà comunque giocare anche con un qualsiasi telecomando bluetooth.

Google Stadia disponibile entro il 2019

Il prezzo (non ufficiale) di Stadia

Fin qui tutto molto bello e affascinante. Ma veniamo ai prezzi. Non esistono listini ufficiali, anche se le voci che filtrano da Google parlando di prezzi che dovrebbero variare a seconda delle modalità di acquisto che preferisce l’utente. Ad esempio, si potrà scegliere di comprare il gioco a prezzo pieno. Oppure giocarci solo per qualche ora, due giorni, a prezzi sicuramente più bassi. Infine potrebbe esserci l’opzione di pagare un abbonamento mensile a circa 15 euro al mese, la stessa somma richiesta da PlayStation Now.