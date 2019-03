La confessione dell'ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina: "Un virus mi ha completamente debilitato. Avrebbe potuto portarmi via".

di Redazione Fox Sports - 21/03/2019 11:27 | aggiornato 21/03/2019 16:31

Da qualche tempo era scomparso dai social e in tanti si stavano chiedendo il motivo. Lo ha spiegato lo stesso Sebastien Frey, ex portiere tra le tante di Inter, Parma e Fiorentina. Su Instagram il francese ha pubblicato un lungo post in cui ha confessato di essersela vista brutta a causa di un virus:

Tre settimane fa sono stato riceoverato in ospedale. Avevo la febbre altissima e non mi passava. Mi hanno trovato un virus che mi ha debilitato e avrebbe potuto portarmi via da tutti voi

Fortunatamente ora Frey sta meglio e poi urlare la sua gioia: