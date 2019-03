Valtteri e Max grandi protagonisti nella gara di apertura in Australia. Entrambi vogliono vivere una stagione di alto livello, dando del filo da torcere a Hamilton e Vettel.

di Matteo Bellan

Alla vigilia del Gran Premio d'Australia 2019 di Formula 1 si parlava quasi esclusivamente del duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel per il titolo. Ma la gara di Melbourne ha restituito anche altri due protagonisti da non sottovalutare: Valtteri Bottas e Max Verstappen.

Il finlandese ha dominato la corsa, riuscendo a scavalcare il compagno alla partenza e poi gestendo tutto alla perfezione. Una prova di maturità importante, dopo che nel 2018 non era mai riuscito a vincere un GP e già circolavano voci sulla possibilità di non essere confermato dalla Mercedes al termine della stagione, visto il suo contratto in scadenza.

Invece l'olandese è salito sul podio, mettendosi dietro i due piloti Ferrari e arrivando ad un passo dal secondo posto di Hamilton. Anche se va detto che la gara del campione del mondo in carica della Formula 1 è sta condizionata da una strategia sbagliata (pit-stop troppo anticipato) e dal fondo della sua monoposto danneggiato. In ogni caso, il figlio d'arte con la Red Bull motorizzata Honda ha messo in pista una grande prestazione.

Valtteri Bottas festeggia il trionfo di Melbourne sul podio

Formula 1, Bottas vuole conquistarsi il rinnovo con Mercedes

È sicuramente presto per dire che Bottas potrà essere un serio contendente al titolo di Formula 1 2019. Certamente ha iniziato alla grande il campionato e la Mercedes è una monoposto vincente, però serve una certa costanza di risultati per dimostrare di poter essere all'altezza di Hamilton. La cosa appurata è che il finlandese in inverno ha lavorato tantissimo per essere pronto a questa stagione e riscattarsi dopo un 2018 deludente.

Bottas vuole guadagnarsi la conferma in Mercedes. Intende dimostrare di meritare quel sedile tanto ambito da altri piloti. In primis da Esteban Ocon, driver di riserva della scuderia di Brackley. Il 29enne scandinavo dovrà essere bravo tramite i risultati a convincere i vertici del team. In primis Toto Wolff, che lo stima molto e che dopo il trionfo di Melbourne l'ha elogiato.

Il Bottas che ho visto in Australia - ha affermato Wolff - è lo stesso che venne a chiedermi consigli nel 2008 e poi dominò la Formula Renault EuroCup, staccando di gran lunga gente come Ricciardo. Sono felice per lui. L'anno scorso, durante il party di Natale, ci disse che era stanco e demoralizzato, perché il 2018 è stato uno dei suoi anni peggiori. Disse anche che aveva bisogno di staccare un po'. A gennaio, dopo essersi riposato, è tornato più carico che mai e darà filo da torcere a tutti.

Max Verstappen sul podio a Melbourne

Verstappen e l'incognita Red Bull Honda

Anche Verstappen è andato alla grande in Australia. Se su Bottas e la Mercedes c'è qualche certezza in più sul rendimento, invece nel caso dell'olandese permane qualche dubbio. Non perché il figlio d'arte non abbia il talento per stare stabilmente tra i primi, ma perché non è ancora chiaro il valore della Red Bull motorizzata Honda.

Quella in Australia è stata un'eccezione oppure la regola? Solo il resto del campionato ci potrà dire se la monoposto anglo-austriaca con la nuova power unit sarà da titolo o meno. A Melbourne il propulsore Honda ha stupito, ma non basta una singola gara per emettere sentenze definitive. Anche se in casa Red Bull c'è grande fiducia.

Verstappen dopo le qualifiche di Melbourne aveva dichiarato che il suo motore non era ancora al livello di quello Mercedes e Ferrari. Tuttavia, Honda ha già promesso dei miglioramenti per colmare il gap. La scuderia di Milton Keynes per adesso è soddisfatta della nuova partnership, visto che quella con Renault era ritenuta più funzionale all'obiettivo di tornare a vincere il titolo di Formula 1. Progressi andranno fatti anche a livello di telaio e di aerodinamica, la strada intrapresa sembra quella corretta.