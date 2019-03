Il Belgio gioca bene e batte la Russia, l''Olanda schianta la Bielorussia con un super Depay. Piatek regala la vittoria alla Polonia. Soffre la Croazia, ma decide Kramaric.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 21/03/2019 22:55 | aggiornato 21/03/2019 23:11

Via, si parte! Comincia la corsa a Euro 2020. Prima serata di partite valide per la qualificazione alla rassegna continentale che si giocherà tra 15 mesi. La giornata si apre con un risultato a sorpresa e a suo modo storico. La Scozia è stata sconfitta 3-0 dal Kazakistan in quella che i media scozzesi non hanno esitato a definire la peggior partita nella storia della nazionale. Storica anche per il Kazakistan che regalano una grande gioia al pubblico di Astana. Decidono i gol di Pertuskh e Vorogovskiy nel primo tempo e poi quello di Zainutdinov nella ripresa.

Il girone I comincia a regalare subito sorprese e gol. Tanti. Come quelli con cui Cipro sommerge San Marino. Al GSP Stadium di Nicosia finisce 5-0 per i padroni di casa che già dopo 30' hanno archiviato la pratica con il poker firmato da Sotiriou (due volte su rigore), Kousoulos ed Efrem. Nel secondo tempo arriva anche il sigillo di Laifis.

Nell'ultima partita del gruppo vince il Belgio di Martinez che supera la Russia. Diretta concorrente per il primo posto. Partita bella a Bruxelles, con i padroni di casa che fanno la partita, ma ospiti che pur in assetto piuttosto difensivo, non rinunciano del tutto al gioco. I Diavoli Rossi passano dopo 15' con Tielemans che conclude con destro dai 18 metri una bella azione in velocità rifinita da Castagne. Passano però 60'' e Courtois combina la frittata: il portiere tarda il rilancio, si fa soffiare il pallone alle spalle da Dzyuba e a quel punto è un gioco da ragazzi per Cheryshev depositare in rete. Il Belgio è però propositivo e ritrova il vantaggio con Hazard che si guadagna e realizza il rigore del 2-1. Nella ripresa dominio totale del Belgio, che trova un palo con Batshuayi e poi il 3-1 nel finale col solito Hazard. Martinez porta a casa tre punti importanti e meritati.

Getty Images

Euro 2020: Olanda senza problemi, Croazia col fiatone

Tutto facile per l'Olanda che a Rotterdam non offre diritto di replica alla Bielorussia. Partita senza storia, ampiamente dominata dagli Orange che s'impongono per 3-0. Grande protagonista Memphis Depay autore di due gol e di due assist. La nazionale di Koeman passa dopo un minuto con l'attaccante del Lione che sfrutta uno scriteriato retropassaggio di Shitov, supera il portiere avversario e segna. Depay apparecchia con il tacco il pallone del raddoppio per il centrocampista del Liverpool e nella ripresa è sempre lui dal dischetto a calare il tris e poi a servire il cross a Van Dijk per il poker definitivo. L'Olanda dimostra di essere in netta ripresa dopo il periodo nero culimanto con le mancate qualificazioni a Euro 2016 e a Russia 2018. Impressiona soprattutto la coppia difensiva composta da De Ligt e Van Dijk.

Orange momentaneamente in testa al girone di qualificazione a Euro 2020, in attesa della sfida contro la Germania di domenica. Nello stesso gruppo vittoria importante dell'Irlanda del Nord contro l'Estonia: al Windsor Park di Belfast è festa grazie al gol di McGinn al 56' e poi al rigore di Davis venti minuti più tardi.

Soffre tanto, ma alla fine passa la Croazia che a Zagabria riesce a battere l'Azerbaigian in rimonta. La nazionale vice campione del mondo fatica tanto nei primi minuti di partita, troppo lunga e senza idee, appoggiata alle idee dei suoi giocatori di maggior classe. Poco, troppo poco, per impensierire gli avversari che si chiudono e ripartono, sfruttando lo spazio tra le linee. Prima Sheydaev si divora il gol del vantaggio, poi si fa perdonare poco più tardi indovinando un diagonale che non lascia scampo a Kalinic. Dopo i primi 20' da incubo la Croazia si riversa in avanti e sfiora il pareggio con Caleta-Car e Modric, poi è Barisic in mischia a fare 1-1. La ripresa è un assedio totale alla porta di Agayev che capitola al 78' sulla grande giocata di Kramaric.

Getty Images

La Polonia parte col piede giusto, bene la Slovacchia

Nel girone E, lo stesso della Croazia, non ha problemi la Slovacchia che a Trnava supera 2-0 l'Ungheria. Decidono i gol di Duda nel primo tempo e di Rusnak nel finale che sfrutta le maglie molto larghe della nazionale ungherese. Partita tesa, con tanti falli, alla fine saranno trenta totali con sette ammoniti tra cui Kucka, Hamsik e Skriniar.

Parte bene la Polonia che espugna il campo dell'Austria con gol di Piatek nel secondo tempo. In avvio il ct Brzeczek si affida alla coppia d'attacco formata da Lewandowski e Milik. La Polonia gioca meglio, ma l'Austria si difende con ordine e prova a pungere in ripartenza. Nella ripresa l'allenatore polacco toglie Zielinski e si gioca la carta Piatek. È la mossa vincente perché dopo 10 minuti l'attaccante del Milan risolve una mischia in area, depositando in rete il gol vittoria e regalandosi la sua seconda gioia con la maglia della nazionale maggiore.

Il gol di Piatek ❤️🖤 pic.twitter.com/9o47ikdFe1 — Francesco (@daskott_) March 21, 2019

Nel gruppo della Polonia vince anche la Macedonia che in casa batte 3-1 la Lettonia con i gol di Alioski (assist di Pandev) e la doppietta di Elmas. Inutile la rete finale di Isajevs per i lettoni. Finisce 1-1 invece tra Slovenia e Israele. Succede tutto nella ripresa ad Haifa: gli ospiti vanno in vantaggio con il gol di Sporar, ma la gioia slovena dura poco perché dopo sette minuti arriva il pareggio di Zahavi che regala quantomeno un punto a Israele nella corsa a Euro 2020.

Tutti i risultati del giovedì di qualificazione a Euro 2020