Il legamento che si rompe tre volte e la paura di non poter tornare quello di un tempo. Poi la voglia di non arrendersi lo rimette in piedi e più forte. Oggi è in Nazionale.

21/03/2019

È una storia bellissima quella di Sergio Canales, una storia di quelle rare e coinvolgenti, che sanno di esempio per affrontare lo sport, ma soprattutto la vita. Ogni giorno. Una storia che in Spagna conoscono bene, che è diventata il manifesto del talento unito alla perseveranza. Un esempio che Luis Enrique, ct delle Furie Rosse, ha voluto premiare regalando al ragazzo di Santander la prima convocazione in nazionale.

Sergio Canales ha 28 anni e gli occhi di chi ne ha viste parecchie. Lui che agli esordi era considerato uno dei talenti più luminosi prodotti dal calcio iberico, tanto da convincere il Real Madrid ad acquistarlo per 6 milioni dal Racing Santader in cui aveva mostrato i primi lampi di classe. Abbaglianti. Con i Blancos vince subito una Coppa del Re, ma gioca poco perché davanti ci sono tanti, troppi, campioni.

Kakà, Ozil, Xabi Alonso. Trovare spazio è difficile e così Sergio emigra a Valencia. Anni difficili perché il crociato fa crack due volte in otto mesi. Si fa male la prima volta nell'ottobre 2012, rientra a marzo dell'anno successivo, ma dopo tre settimane ecco un altro infortunio. Sembra una maledizione, ma Canales non si arrende. Torna in campo e nel gennaio 2014 passa alla Real Sociedad per iniziare un capitolo nuovo della sua carriera. Sembra andare tutto bene, a San Sebastian trova la sua dimensione, ma il mostro è ancora dietro l'angolo. L'incubo non è finito. Il 30 dicembre 2015 il crociato si rompe di nuovo. E stavolta sembra davvero finita.

Canales, storia di un campione: "Orgoglioso di non essermi mai arreso"

Rimane fermo nove mesi, poi torna di nuovo in campo. C'erano dubbi sulle possibilità di rivederlo ai suoi livelli dopo un terzo stop del genere. E invece, piano piano, Canales torna a giocare il suo calcio. In estate rimane svincolato, lo prende il Betis e a Siviglia la rinascita è completa. In questa stagione, considerando tutte le competizioni, Sergio ha messo insieme 40 presenze, otto gol e tre assist. Numeri che hanno spinto Luis Enrique a convocarlo per la prima volta con la nazionale maggiore:

Ho fatto tutta la trafila con le nazionali giovanili, ho vinto l'Europeo Under 21 nel 2013. Tutti mi dicevano che questa poteva essere la volta buona, ma io pensavo fosse molto difficile. Sono molto contento e ringrazio tutti per l'affetto mostrato. Non ho mai pensato che fosse impossibile essere convocato, ma c'è stato un momento in cui non lo guardavo come un obiettivo sinceramente.

In effetti è stata quasi una convocazione per acclamazione. La Spagna voleva Canales e Luis Enrique ha assecondato volentieri la richiesta anche per premiare un ragazzo che a 28 anni ha saputo rimettersi in gioco e ritrovare se stesso al meglio. Senza arrendersi mai come spiega a Marca:

Sono molto orgoglioso di non aver mai abbassato la testa, di non essermi mai arreso. Non ho mai pensato di mollare, neanche nei momenti più complicati, quando l'idea di non poter tornare ai miei livelli c'era nella testa.

Canales oggi è una delle colonne del Betis Siviglia. È tornato a giocare su ottimi livelli, la convocazione in nazionale è un premio, ma anche il segnale che il calcio iberico ha ritrovato una risorsa importante. Del resto dieci anni fa questo centrocampista era considerato una delle stelle future del calcio europeo:

Ora sono più maturo, vivo ogni partita come fosse una finale, mi diverto, in ogni allenamento cerco di imparare e rubo segreti a ogni mio compagno. Le sfide è bello vincerle, ma è anche bello lottare per arrivare a certe sfide. Oggi non ho più paura delle grandi sfide, quando hai un grande obiettivo di fronte, sappi che nel cammino ne ottieni di più piccoli e comunque importanti.

La cicatrice che diventa una spina di pesce

Un modo per esorcizzare quei momenti terribili, quei giorni di buio passati a letto e poi tra medici e riabilitazione. Lontano dal pallone, dal campo e da quella che era la sua vita. Un tatuaggio ha fatto diventare quella cicatrice che taglia a metà il suo ginocchio sinistro una spina di pesce:

Ero con un amico e guardavamo questa cicatrice. Ci scherzavamo un po' su e ci è venuta l'idea. Visto che è molto lunga, poteva anche essere un collo di giraffa. Alla fine abbiamo optato per il pesce.

Quella cicatrice però è stata soprattutto una maestra di vita. Un fonte dalla quale attingere forza, orgoglio e autostima.