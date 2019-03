Lo svela un video di Reddit/Soccer: Manchester City, Chelsea e Manchester United sono i club ad aver speso di più nel periodo, ma le italiane, Inter in testa, non scherzano.

di Alberto Casella - 21/03/2019 22:00 | aggiornato 21/03/2019 22:05

Perché sia stato compilato partendo dalla stagione 1995-96 non è chiaro, ma sta di fatto che il rapporto presentato da Reddit/Soccer sulle spese dei maggiori club europei negli ultimi 24 anni di calciomercato sta facendo il giro del mondo.

Il primo merito, innanzitutto, è della versione in video, con i grafici che cambiano a velocità vertiginosa col passare degli anni: poco più di due minuti in continuo movimento per quasi cinque lustri di acquisti.

Un buon modo oltre tutto per comprendere i cambiamenti nel calcio di elite, con l'irresistibile scalata, stagione dopo stagione, di club che negli anni Novanta spesso non solo non frequentavano i palcoscenici europei, ma faticavano persino a militare nella massima divisione del proprio paese.

Calciomercato: Manchester City e Chelsea i più spendaccioni dal 1995 a oggi

Calciomercato, chi ha speso di più dal 1995: podio tutto inglese

Prendiamo per esempio tre società fra le prime sei della classifica dei club più "spendaccioni" dal 1995 a oggi. Il Manchester City, per dire, chiuse quella stagione al 18esimo posto della Premier League e retrocesse in First Division, per finire due stagioni dopo addirittura nella Second Division. I Citizens sono stabilmente in Premier League soltanto dal 2001-02, ma ancora nel 2008-09 non erano andati oltre la 10ma posizione. Un po' meglio andava al Chelsea che, stabilmente nel massimo campionato da una trentina d'anni, nel '95-96 viaggiava comunque nella parte destra della classifica di Premier: 11esimo. Lo stesso PSG, per citare un'altra attuale superpotenza del calcio mondiale, solo una decina d'anni fa aveva sfiorato la retrocessione dalla Ligue 1, mentre a livello europeo, nel 2001 festeggiava la vittoria della Coppa Intertoto.

Ebbene, ora questi tre club occupano rispettivamente la prima, la seconda - davanti a un'altra inglese, il Manchester United - e la sesta posizione nella graduatoria dei più spendaccioni nel calciomercato degli ultimi 24 anni. Le enormi cifre che hanno speso nel periodo, dunque, sono state stanziate per la massima parte nell'ultimo decennio. Basti pensare agli investimenti fatti dai parigini per Neymar e Mbappé o alle risorse stanziate dal City nella sola stagione 2017-18: 300 milioni, euro più euro meno, per sei giocatori (Laporte, Mendy, Walker, Bernardo Silva, Ederson e Danilo).

Calciomercato: a livello internazionale gli investimenti dell'Inter diedero risultati nel 2010

Le italiane: la Juventus è sempre stata presente nella Top 10 ma, grazie a investimenti oculati, mai in prima posizione. Diverso il discorso per le due milanesi, a lungo in testa per i primi 10-12 anni, e qui sorge spontanea la valutazione costi-benefici che se per il Milan può essere giudicata positivamente - con almeno 5 trofei internazionali vinti nel periodo - porta a diverse considerazioni per l'Inter che, al di là di una Coppa Uefa, ha dovuto attendere fino al 2010 per arrivare ai trofei cui aspiravano gli investimenti di calciomercato di Moratti. Anche le romane hanno fatto parte della Top 10 soprattutto a cavallo fra gli anni Novanta e l'inizio del 21esimo secolo, con la Lazio di Cragnotti, capace di investire 300 milioni in tre stagioni - erano gli anni di Veron, Crespo, Mendieta e Stam fra gli altri - e la Roma - Batistuta, Cassano, Montella, Nakata e Samuel gli acquisti più costosi - che arrivarono entrambe sul podio, dietro solo all'Inter.