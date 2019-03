Grazie alle 31 presenze e otto gol in Premier League con il West Ham, il brasiliano ex Lazio sarebbe entrato nel mirino di Zinedine Zidane: è l'alternativa ad Hazard.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 21/03/2019 22:43 | aggiornato 21/03/2019 22:48

Dal dimenticatoio della Lazio al mirino del Real Madrid. Felipe Anderson, 31 presenze e otto gol nella Premier League 2018/2019 con il West Ham, è uno degli obiettivi di calciomercato di Zinedine Zidane per la rosa del futuro. Lo assicura Sky Sports UK: per la stampa inglese il 25enne brasiliano sarebbe l'alternativa ideale nel caso in cui non dovesse concretizzarsi la pista che conduce a Eden Hazard del Chelsea.

Non è un mistero che il numero 10 belga dei Blues sia un pallino di Zidane. Il Real Madrid avrebbe già fatto recapitare a Londra un'offerta pari a circa 70 milioni di euro per l'acquisto di Hazard, ricevendo in cambio un secco "no". Il Chelsea è disposto a intavolare una trattativa solo per cifre superiori ai 100 milioni, se non "al doppio della cifra offerta", spiegano dall'Inghilterra.

Florentino Perez ha già cercato in diverse finestre di mercato di portare Hazard a Madrid, ma il blocco del mercato imposto dalla FIFA al Chelsea per la stagione 2019/2020 ridurrebbe le possibilità che il club di Roman Abramovich possa privarsi del suo uomo più rappresentativo, pur correndo il rischio di perderlo a parametro zero tra due estati. Così, senza scartare la pista che conduce a Sadio Mané del Liverpool, tra le piste di calciomercato monitorate dalla Casa Blanca è comparsa quella che porta a Felipe Anderson.

Calciomercato, Zinedine Zidane valuta le piste per il Real Madrid 2019/2020: c'è anche Felipe Anderson

Calciomercato, Felipe Anderson piace al Real Madrid: il West Ham lo valuta 75 milioni di euro

Ceduto nella scorsa estate dalla Lazio al West Ham per 38 milioni di euro dopo un quadriennio italiano fatto di 177 partite, 34 reti e un'ultima stagione di alti e bassi, Felipe Anderson sta trovando terreno fertile in Premier League con gli Hammers. Beniamino dei tifosi ed elemento importante per gli schemi di Manuel Pellegrini, il brasiliano è stato seguito con grande attenzione nelle ultime settimane da Zidane, che tra le priorità di calciomercato per il Real Madrid che verrà ha un elemento in grado di cambiare passo e dare fantasia negli ultimi 30 metri. Qualità che fanno parte del bagaglio tecnico di "Felipetto", come era stato soprannominato a Roma.

Felipe Anderson festeggia una rete con la maglia del West Ham 2018/2019

Se Hazard è quindi il primo nome sulla lista del Real Madrid 2.0 di Zidane, Felipe Anderson è a tutti gli effetti il Piano B. Gli Hammers non hanno però fretta di cedere il loro calciatore e si siederebbero al tavolo della trattativa per una cifra vicina ai 75 milioni di euro. Chissà se il Real sarà pronto a fare un'offerta irresistibile.