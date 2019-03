Il terzino sinistro è in scadenza con il Liverpool e si prepara a raggiungere Roma, sponda biancoceleste.

di Antonio Gargano - 21/03/2019 11:46 | aggiornato 21/03/2019 15:51

La pausa per le Nazionali ferma i campionati, ma non il calciomercato. La Lazio sfrutta il momento di stop per le qualificazioni ad Euro 2020 e mette in cassaforte l'acquisto di Alberto Moreno, che lascerà Liverpool al termine della stagione.

Il terzino sinistro spagnolo saluterà i Reds dopo 5 stagioni senza particolari soddisfazioni a livello personale. Il suo contratto scade a giugno e dalle parti di Anfield non si è mai parlato di un rinnovo. Il calciatore è pronto a cambiare aria e la Serie A potrebbe essere la sua prossima destinazione: i biancocelesti fanno sul serio e stanno accelerando le pratiche per chiudere l'accordo in vista del calciomercato estivo.

I passi mossi dalla dirigenza laziale hanno già dato i primi frutti sull'affare Moreno. Stando alle indiscrezioni riportate da The Independent, Tare e Lotito sarebbero già in possesso del pre-contratto che anticipa l'esito positivo della trattativa. Grande spinta da parte del dirigente albanese, che vuole scommettere sul calciatore e fa leva sulla chiusura a parametro zero.

Getty Images Calciomercato, la Lazio su Alberto Moreno del Liverpool: affare a parametro zero

Calciomercato Lazio, dal Liverpool ecco Alberto Moreno

Alberto Moreno ha approfittato della sosta per le Nazionali per trascorrere alcuni giorni a Roma con la sua famiglia, come documentato attraverso le stories su Instagram. La breve fuga in Italia potrebbe nascondere un colloquio di calciomercato con la dirigenza della Lazio, che vuole ottenere la certezza dell'affare andato in porto prima di eventuali aste al rialzo. L'unica certezza, fino a questo momento, è una cena con Lucas Leiva: il centrocampista spagnolo, ex Liverpool attualmente in biancoceleste, potrebbe essere una chiave nella trattativa.

Nella stagione in corso, il terzino sinistro spagnolo ha giocato appena 5 partite con la maglia del Liverpool: 2 in Premier League ed una a testa tra Champions League, FA Cup e Carabao Cup. 344 minuti totali, né gol né assist all'attivo. L'esplosione di Andy Robertson ha portato Klopp a lasciarlo in panchina già dallo scorso anno, scelta confermata dai risultati e dalla quadratura difensiva trovata durante la stagione in corso.

27 anni a luglio, Alberto Moreno percepisce uno stipendio di 3,86 milioni netti all'anno. La Lazio, dunque, dovrà tenere in considerazione anche il fattore economico: i biancocelesti dovranno avvicinarsi alla cifra che il Liverpool garantirà al giocatore fino a fine stagione, ma il difensore potrebbe abbassare le sue richieste dopo un anno senza molto spazio in campo.